Что такое имбирь и чем он полезен

Имбирь веками использовали в традиционной медицине как средство от многих болезней. Сегодня же это одна из самых популярных пряностей, которую добавляют во многие блюда и напитки. Он действительно обладает полезными для организма свойствами, но в ряде случаев может и навредить. «Лента.ру» рассказывает, что такое имбирь, чем полезен для здоровья, а также кому он противопоказан.

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Что такое имбирь

Имбирь — это растение из семейства Имбирные (Zingiberaceae), которое внешне напоминает камыш. Из этого же семейства происходят и другие известные специи: куркума и кардамон.

В пищу используют не все растение, а лишь корень имбиря: например, его добавляют в выпечку, чай и другие напитки, маринуют и подают вместе с суши и роллами, делают из него приправу с терпким и острым вкусом.

Выращивают имбирь в теплых странах по всему миру, но особенно популярен он на своей исторической родине — в Юго-Восточной Азии. Больше трети всего мирового урожая собирают в Индии.

Имбирь — одна из древнейших пряностей. Жители Юго-Восточной Азии культивировали его на протяжении тысячелетий. В древних китайских, индийских и персидских медицинских трактатах имбирь упоминается как средство для повышения тонуса, снижения температуры и очищения организма.

Химический состав и пищевая ценность имбиря

В корне имбиря содержится более 400 биологически активных соединений — подробнее о его составе «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.

Основные активные компоненты

Гингеролы (6-гингерол) — 25-30 процентов от общего состава, основной источник антиоксидантных свойств.

Шогаолы — образуются при термической обработке, обладают выраженным противовоспалительным действием.

Парадолы — редкие соединения с противоопухолевой активностью.

Цингерон — обладает антидиабетическими свойствами.

Пищевая ценность (на 100 граммов)

Калорийность: 80 килокалорий.

Белки: 1,8 грамма.

Жиры: 0,75 грамма.

Углеводы: 17,7 грамма.

Клетчатка: 2 грамма.

Вода: 78,89 грамма.

Витамины и минералы

В 100 граммах свежего корня имбиря содержится:

Калий: 415 миллиграммов

Магний: 43 миллиграмма

Фосфор: 34 миллиграмма

Кальций: 16 миллиграммов

Натрий: 13 миллиграммов

Витамин C: 5 миллиграммов

Витамин В3: 0,7 миллиграмма

Железо: 0,6 миллиграмма

Цинк: 0,34 миллиграмма

Витамин Е: 0,3 миллиграмма

Марганец: 0,23 миллиграмма

Медь: 0,23 миллиграмма

Витамин B5: 0,2 миллиграмма

Витамин B6: 0,16 миллиграмма

Витамин К: 0,1 миллиграмма

Чем полезен имбирь

Облегчает тошноту

«В первую очередь имбирь облегчает тошноту после проведения операций и у беременных женщин при токсикозе», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Поликлиники.ру» Наталия Шведова.

Также имбирь можно употреблять при укачивании, добавила эксперт.

Снимает боль и воспаление суставов

Имбирь помогает при заболеваниях суставов. В традиционной медицине его используют для лечения артрита и артроза, так как он содержит гингерол, который обладает сильным противовоспалительным действием.

В 2014 году ученые доказали, что регулярное употребление имбиря снимает воспаление, уменьшает боль и скованность в суставах, а также делает их подвижнее, отметила Наталия Шведова.

Кроме того, в составе имбиря есть калий: он помогает восстанавливать уровень жидкости после интенсивных тренировок и снабжать мозг кислородом. Так он позволяет справиться с общим обезвоживанием организма и облегчить боль в мышцах.

Как приготовить:

Налейте в кастрюлю воду и подогрейте ее в течение нескольких минут. Натрите имбирь на терке, переложите получившуюся массу в хлопковый пакетик и завяжите его. Отожмите всю жидкость из пакетика в кастрюлю с водой, а затем опустите его туда же. Оставьте на плите на 1-3 минуты, затем снимите с огня. Достаньте пакетик, дождитесь пока он остынет и еще раз отожмите весь сок в кастрюлю.

Как применить:

Чистое полотенце небольшого размера смочите в имбирной воде (которая осталась в кастрюле). Затем отожмите его и приложите к больной части тела. Смочите еще одно полотенце и положите его поверх первого — так тепло будет сохраняться дольше. Оставьте компрессы на несколько минут. Повторите процедуру несколько раз, пока кожа под компрессами не начнет краснеть.

Как сделать имбирный компресс при боли в суставах

Чтобы сделать такой компресс, нужно подготовить один свежий корень имбиря и литр воды.

Как приготовить:

Налейте в кастрюлю воду и подогрейте ее в течение нескольких минут. Натрите имбирь на терке, переложите получившуюся массу в хлопковый пакетик и завяжите его. Отожмите всю жидкость из пакетика в кастрюлю с водой, а затем опустите его туда же. Оставьте на плите на 2-3 минуты, затем снимите с огня. Достаньте пакетик, дождитесь, пока он остынет, и еще раз отожмите весь сок в кастрюлю.

Как применить:

Чистое полотенце небольшого размера смочите в имбирной воде (которая осталась в кастрюле). Затем отожмите его и приложите к больной части тела. Смочите еще одно полотенце и положите его поверх первого — так тепло будет сохраняться дольше. Оставьте компрессы на несколько минут. Повторите процедуру несколько раз, пока кожа под компрессами не начнет краснеть.

Позволяет контролировать вес и уровень сахара

«Имбирь также может быть полезен для людей с метаболическими нарушениями. Он улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови и помогает в борьбе с лишним весом», — пояснила диетолог.

Этот продукт позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, имбирь может снизить отеки и воспаления, которые возникают у страдающих диабетом.

Имбирь нельзя принимать вместо назначенных врачом лекарственных препаратов: он не заменяет их, а лишь дополняет, подчеркнула Наталия Шведова.

Поддерживает здоровье печени и ЖКТ

Доказано, что имбирь может улучшать функцию печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), снижая уровень АЛТ и инсулинорезистентность.

Этот продукт улучшает пищеварение и метаболизм, так как расщепляет лишние газы в кишечнике.

Убивает бактерии

«Имбирь обладает противомикробным действием и защищает полость рта от инфекций, вызывающих пародонтоз и другие заболевания десен», — отметила врач-эндокринолог.

Помогает победить простуду

Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поэтому его можно употреблять при простудных заболеваниях. Он помогает при насморке и снимает заложенность носа, повышает иммунитет, помогает согреться при ознобе и облегчает симптомы ОРВИ.

Как приготовить имбирный напиток при простуде?

Что понадобится:

свежий корень имбиря — 1 штука;

вода — 1 литр;

сахар — на выбор.

Как готовить:

Очистите от кожуры одно свежее корневище среднего размера и посыпьте его сахаром. Поместите обсыпанный сахаром имбирь в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Готовые кусочки имбиря можно съесть, а получившийся сироп — добавить в чай. В чай можно добавлять и порошок имбиря в небольшом количестве или свежий, натертый на терке имбирь.

Полезен для мозга и сердца

Имбирь снижает уровень холестерина в крови и не дает откладываться жиру на стенках сосудов, предотвращая развитие склероза.

Регулярное употребление имбиря:

замедляет процессы старения организма и клеток мозга;

предотвращает развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона;

улучшает память и внимание;

повышает работоспособность.

Полностью заменять медикаменты на имбирь нельзя: лучше употреблять его как полезное дополнение к ним после консультации с врачом.

В каком виде имбирь полезнее всего

Полезнее всего употреблять имбирь в свежем виде. Важно при этом, чтобы корень был свежим и качественным: выбирайте гладкие корнеплоды с тонкой кожурой и без следов плесени.

Полезен имбирь и в маринованном виде. При покупке выбирайте маринованный имбирь с коротким сроком годности и обращайте внимание на состав: часто он содержит ароматизаторы, красители и подсластители, которые снижают пользу продукта.

Сухой имбирь обычно используют как приправу. Он дольше других сохраняет витамины и полезные вещества.

Не более 50 граммов имбиря можно употреблять в день.

Вред имбиря

Несмотря на многочисленные преимущества, имбирь, как и другой продукт, может вызвать побочные действия. Особенно, если есть его слишком много за раз. Некоторые люди могут столкнуться со следующими симптомами:

изжогой;

тошнотой и рвотой;

диарей;

вздутием;

аллергией;

головокружением;

слабостью.

Особую осторожность следует проявлять тем, кто принимает антикоагулянты, так как имбирь может усилить их действие и увеличить риск кровотечения.

Противопоказания

Имбирь противопоказан при:

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;

гастрите;

язве желудка;

заболеваниях сердечно-сосудистой системы;

заболеваниях почек,

колите и энтероколите;

желчнокаменной болезни;

заболеваниях поджелудочной железы;

пищевой аллергии и индивидуальной непереносимости.

Имбирь нельзя употреблять на поздних сроках беременности, кормящим мамам и детям до трех лет.

Как хранить имбирь

Имбирный порошок лучше хранить в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой. В сухом и прохладном месте специя может простоять до полугода.

Свежий и маринованный имбирь лучше хранить в холодильнике не дольше двух-четырех недель.

В морозилке при минус 18 градусах свежий имбирь может храниться до полугода, однако тогда он потеряет большую часть полезных свойств. Прежде чем заморозить корень, его нужно очистить от кожуры и нарезать на кусочки, а затем поместить в герметичный контейнер.