Что такое имбирь и чем он полезен

Что такое имбирь и какими свойствами он обладает? Польза и вред для организма, советы врачей
Имбирь веками использовали в традиционной медицине как средство от многих болезней. Сегодня же это одна из самых популярных пряностей, которую добавляют во многие блюда и напитки. Он действительно обладает полезными для организма свойствами, но в ряде случаев может и навредить. «Лента.ру» рассказывает, что такое имбирь, чем полезен для здоровья, а также кому он противопоказан.
Что такое имбирь
Имбирь — это растение из семейства Имбирные (Zingiberaceae), которое внешне напоминает камыш. Из этого же семейства происходят и другие известные специи: куркума и кардамон.
В пищу используют не все растение, а лишь корень имбиря: например, его добавляют в выпечку, чай и другие напитки, маринуют и подают вместе с суши и роллами, делают из него приправу с терпким и острым вкусом.
Выращивают имбирь в теплых странах по всему миру, но особенно популярен он на своей исторической родине — в Юго-Восточной Азии. Больше трети всего мирового урожая собирают в Индии.
Имбирь — одна из древнейших пряностей. Жители Юго-Восточной Азии культивировали его на протяжении тысячелетий. В древних китайских, индийских и персидских медицинских трактатах имбирь упоминается как средство для повышения тонуса, снижения температуры и очищения организма.
Химический состав и пищевая ценность имбиря
В корне имбиря содержится более 400 биологически активных соединений — подробнее о его составе «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Мамина.
Основные активные компоненты
- Гингеролы (6-гингерол) — 25-30 процентов от общего состава, основной источник антиоксидантных свойств.
- Шогаолы — образуются при термической обработке, обладают выраженным противовоспалительным действием.
- Парадолы — редкие соединения с противоопухолевой активностью.
- Цингерон — обладает антидиабетическими свойствами.
Пищевая ценность (на 100 граммов)
- Калорийность: 80 килокалорий.
- Белки: 1,8 грамма.
- Жиры: 0,75 грамма.
- Углеводы: 17,7 грамма.
- Клетчатка: 2 грамма.
- Вода: 78,89 грамма.
Витамины и минералы
В 100 граммах свежего корня имбиря содержится:
- Калий: 415 миллиграммов
- Магний: 43 миллиграмма
- Фосфор: 34 миллиграмма
- Кальций: 16 миллиграммов
- Натрий: 13 миллиграммов
- Витамин C: 5 миллиграммов
- Витамин В3: 0,7 миллиграмма
- Железо: 0,6 миллиграмма
- Цинк: 0,34 миллиграмма
- Витамин Е: 0,3 миллиграмма
- Марганец: 0,23 миллиграмма
- Медь: 0,23 миллиграмма
- Витамин B5: 0,2 миллиграмма
- Витамин B6: 0,16 миллиграмма
- Витамин К: 0,1 миллиграмма
Чем полезен имбирь
Облегчает тошноту
«В первую очередь имбирь облегчает тошноту после проведения операций и у беременных женщин при токсикозе», — рассказала в беседе с «Лентой.ру» врач-эндокринолог, диетолог клиники «Поликлиники.ру» Наталия Шведова.
Также имбирь можно употреблять при укачивании, добавила эксперт.
Снимает боль и воспаление суставов
Имбирь помогает при заболеваниях суставов. В традиционной медицине его используют для лечения артрита и артроза, так как он содержит гингерол, который обладает сильным противовоспалительным действием.
В 2014 году ученые доказали, что регулярное употребление имбиря снимает воспаление, уменьшает боль и скованность в суставах, а также делает их подвижнее, отметила Наталия Шведова.
Кроме того, в составе имбиря есть калий: он помогает восстанавливать уровень жидкости после интенсивных тренировок и снабжать мозг кислородом. Так он позволяет справиться с общим обезвоживанием организма и облегчить боль в мышцах.
Как приготовить:
- Налейте в кастрюлю воду и подогрейте ее в течение нескольких минут.
- Натрите имбирь на терке, переложите получившуюся массу в хлопковый пакетик и завяжите его.
- Отожмите всю жидкость из пакетика в кастрюлю с водой, а затем опустите его туда же.
- Оставьте на плите на 1-3 минуты, затем снимите с огня.
- Достаньте пакетик, дождитесь пока он остынет и еще раз отожмите весь сок в кастрюлю.
Как применить:
- Чистое полотенце небольшого размера смочите в имбирной воде (которая осталась в кастрюле). Затем отожмите его и приложите к больной части тела.
- Смочите еще одно полотенце и положите его поверх первого — так тепло будет сохраняться дольше.
- Оставьте компрессы на несколько минут.
- Повторите процедуру несколько раз, пока кожа под компрессами не начнет краснеть.
Как сделать имбирный компресс при боли в суставах
Чтобы сделать такой компресс, нужно подготовить один свежий корень имбиря и литр воды.
Как приготовить:
- Налейте в кастрюлю воду и подогрейте ее в течение нескольких минут.
- Натрите имбирь на терке, переложите получившуюся массу в хлопковый пакетик и завяжите его.
- Отожмите всю жидкость из пакетика в кастрюлю с водой, а затем опустите его туда же.
- Оставьте на плите на 2-3 минуты, затем снимите с огня.
- Достаньте пакетик, дождитесь, пока он остынет, и еще раз отожмите весь сок в кастрюлю.
Как применить:
- Чистое полотенце небольшого размера смочите в имбирной воде (которая осталась в кастрюле). Затем отожмите его и приложите к больной части тела.
- Смочите еще одно полотенце и положите его поверх первого — так тепло будет сохраняться дольше.
- Оставьте компрессы на несколько минут.
- Повторите процедуру несколько раз, пока кожа под компрессами не начнет краснеть.
Позволяет контролировать вес и уровень сахара
«Имбирь также может быть полезен для людей с метаболическими нарушениями. Он улучшает чувствительность к инсулину, снижает уровень сахара в крови и помогает в борьбе с лишним весом», — пояснила диетолог.
Этот продукт позволяет дольше чувствовать себя сытым. Кроме того, имбирь может снизить отеки и воспаления, которые возникают у страдающих диабетом.
Имбирь нельзя принимать вместо назначенных врачом лекарственных препаратов: он не заменяет их, а лишь дополняет, подчеркнула Наталия Шведова.
Поддерживает здоровье печени и ЖКТ
Доказано, что имбирь может улучшать функцию печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП), снижая уровень АЛТ и инсулинорезистентность.
Этот продукт улучшает пищеварение и метаболизм, так как расщепляет лишние газы в кишечнике.
Убивает бактерии
«Имбирь обладает противомикробным действием и защищает полость рта от инфекций, вызывающих пародонтоз и другие заболевания десен», — отметила врач-эндокринолог.
Помогает победить простуду
Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, поэтому его можно употреблять при простудных заболеваниях. Он помогает при насморке и снимает заложенность носа, повышает иммунитет, помогает согреться при ознобе и облегчает симптомы ОРВИ.
Как приготовить имбирный напиток при простуде?
Что понадобится:
- свежий корень имбиря — 1 штука;
- вода — 1 литр;
- сахар — на выбор.
Как готовить:
- Очистите от кожуры одно свежее корневище среднего размера и посыпьте его сахаром.
- Поместите обсыпанный сахаром имбирь в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения.
- Готовые кусочки имбиря можно съесть, а получившийся сироп — добавить в чай.
- В чай можно добавлять и порошок имбиря в небольшом количестве или свежий, натертый на терке имбирь.
Полезен для мозга и сердца
Имбирь снижает уровень холестерина в крови и не дает откладываться жиру на стенках сосудов, предотвращая развитие склероза.
Регулярное употребление имбиря:
- замедляет процессы старения организма и клеток мозга;
- предотвращает развитие болезней Альцгеймера и Паркинсона;
- улучшает память и внимание;
- повышает работоспособность.
Полностью заменять медикаменты на имбирь нельзя: лучше употреблять его как полезное дополнение к ним после консультации с врачом.
В каком виде имбирь полезнее всего
Полезнее всего употреблять имбирь в свежем виде. Важно при этом, чтобы корень был свежим и качественным: выбирайте гладкие корнеплоды с тонкой кожурой и без следов плесени.
Полезен имбирь и в маринованном виде. При покупке выбирайте маринованный имбирь с коротким сроком годности и обращайте внимание на состав: часто он содержит ароматизаторы, красители и подсластители, которые снижают пользу продукта.
Сухой имбирь обычно используют как приправу. Он дольше других сохраняет витамины и полезные вещества.
Не более 50 граммов имбиря можно употреблять в день.
Вред имбиря
Несмотря на многочисленные преимущества, имбирь, как и другой продукт, может вызвать побочные действия. Особенно, если есть его слишком много за раз. Некоторые люди могут столкнуться со следующими симптомами:
- изжогой;
- тошнотой и рвотой;
- диарей;
- вздутием;
- аллергией;
- головокружением;
- слабостью.
Особую осторожность следует проявлять тем, кто принимает антикоагулянты, так как имбирь может усилить их действие и увеличить риск кровотечения.
Противопоказания
Имбирь противопоказан при:
- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни;
- гастрите;
- язве желудка;
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы;
- заболеваниях почек,
- колите и энтероколите;
- желчнокаменной болезни;
- заболеваниях поджелудочной железы;
- пищевой аллергии и индивидуальной непереносимости.
Имбирь нельзя употреблять на поздних сроках беременности, кормящим мамам и детям до трех лет.
Как хранить имбирь
Имбирный порошок лучше хранить в стеклянной банке с плотно закрытой крышкой. В сухом и прохладном месте специя может простоять до полугода.
Свежий и маринованный имбирь лучше хранить в холодильнике не дольше двух-четырех недель.
В морозилке при минус 18 градусах свежий имбирь может храниться до полугода, однако тогда он потеряет большую часть полезных свойств. Прежде чем заморозить корень, его нужно очистить от кожуры и нарезать на кусочки, а затем поместить в герметичный контейнер.