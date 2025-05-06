Названа диета, которая помогает Ченнингу Татуму оставаться в форме

Актёр строго следит за питанием. Ченнинг Татум относится к тому типу актёров, которые ради роли готовы набирать и после сбрасывать десятки килограммов. Поддерживать здоровье желудочно-кишечного тракта ему помогает шеф-повар Алина Фиуза. Она рассказала, как питается Ченнинг, чтобы сохранять баланс и не навредить своему организму.

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По словам Алины, внушительная часть рациона артиста состоит из овощей, животного белка, орехов и семян. Фиуза старается придумывать новые и простые блюда каждый день, чтобы питание Ченнинга не было «скучным».