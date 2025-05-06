Почему у домохозяек и офисных работников часто возникает боль в локтях

От боли в локтевом суставе чаще страдают спортсмены. Однако на неприятные ощущения порой жалуются и те, чья жизнь не насыщена физической активностью. Подробнее об этом «Клопс» рассказал калининградский ревматолог Александр Карый.

Появление болевого синдрома в локте зависит от анатомии. К этому суставу крепятся мышцы, отвечающие за сгибание и разгибание кисти руки.

«Причина дискомфорта — банальная перегрузка. То есть, человек много работает руками», — прокомментировал доктор.

Нередко подобное встречается среди домохозяек, автомехаников и даже офисных работников. К болевым ощущениям может привести и нестабильность плечевого сустава, проблемы с шейным отделом позвоночника или травма в прошлом.

«Например, были какие-то удары, ставшие причиной формирования рубцов на месте прикрепления мышц к кости, что провоцирует болевой синдром», — пояснил ревматолог.

Как определить источник боли

Вы можете обследовать себя сами методом пальпации, продолжил врач. Прощупайте точки в области локтевого сустава: сверху и снизу есть две выпирающие косточки. К одной крепятся мышцы, которые сгибают кисть, к другой — те, что разгибают.

«Поставьте пальцы в места этих косточек и работайте кистью, вы почувствуете, как шевелятся сухожилия. Простым механическим надавливанием можно определить болезненность этих точек и мягких тканей вокруг», — отметил специалист.

Если источником боли является сам локтевой сустав, то и это определить достаточно просто. При воспалении он будет более тёплым или даже горячим на ощупь, может покраснеть и припухнуть. Локоть не сгибается до конца, а по утрам им тяжело шевелить.

Что делать

Заболевание лечится долго и тяжело, поэтому в первую очередь необходимо обратиться к доктору. В зависимости от причин, вызывающих боль, будет назначена соответствующая терапия. Как правило, это смена физических нагрузок, физиотерапия и локальные инъекции противовоспалительными препаратами.

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