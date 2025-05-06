Как обезопасить колени на огороде

Обезопасить колени на огороде можно, надевая защитные накладки, сообщила врач по лечебной физкультуре НМИЦ травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова, профессор Ирина Героева.

В беседе с газетой «Известия» она подчеркнула, что при работе на огороде необходимо регулярно разминать мышцы, делая простые упражнения на растяжение и расслабление и не находиться долго в согнутом положении.

«Каждые час-полтора делайте перерывы в работе. То есть пропололи грядку за час, а затем 10—15 минут отдохните. Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев. Это позволит перераспределить нагрузку на различные мышечные группы», — посоветовала эксперт.

По её словам, при длительной работе в саду позвоночник испытывает сильную нагрузку: передние отделы сдавливаются, а задние растягиваются, что вызывает боль.

Также во время огородных работ часто перегружается шея. Поэтому не стоит запрокидывать назад голову во время обрезания веток с деревьев или сбора урожая с высоких деревьев.

Кроме того, врач обратила внимание на то, что садовый инструмент должен быть подобран по росту. Это позволит работать, не сгибая спины.

Ранее ведущий эксперт сегмента «Превентивная медицина» рынка НТИ «Хелснет» Андрей Мартюшев-Поклад в беседе с RT напомнил, что усердная работа в огороде может спровоцировать проблемы со здоровьем.