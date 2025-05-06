Диетолог опровергла миф о пользе нескольких популярных продуктов

Диетолог Фариха Джей заявила, что некоторые популярные продукты принято считать полезными для здоровья, но в действительности это не так. Данный миф врач опровергла в беседе с изданием Infobae.

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Джей предупредила, что мюсли в форме батончиков, различные заправки для салатов, ароматизированные йогурты, консервированные фрукты, промышленные смузи и сухофрукты содержат большое количество сахара. Он повышает риск развития диабета и нескольких видов рака.

Кроме того, по словам врача, сахар увеличивает уровень общего воспаления в организме и нарушает баланс микробиома кишечника. В связи с этим необходимо тщательно изучать этикетку перед покупкой того или иного продукта. В заключение специалистка предложила в качестве альтернативы употреблять свежие фрукты, а для салатов использовать лимонные заправки и натуральное оливковое масло.

Ранее диетолог Паула Мартин рассказала, какие продукты должен включать в себя здоровый завтрак. По ее словам, утром стоит есть фрукты, так как они содержат клетчатку, которая позволит человеку не испытывать голод долгое время.