Что делать, если укусил клещ: первая помощь и профилактика

Какие симптомы укуса клеща, что делать, если он вас укусил, и как выглядит место укуса? Читайте в материале Super.

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Весна в этом году пришла неожиданно, а потому и клещи проснулись раньше обычного: оголодав за зиму, насекомые теперь активничают только так. Перспектива обнаружить после приятной прогулки присосавшегося «кровопийцу» на собственной коже не радует. А риск подцепить через укус какое-нибудь заболевание, например, клещевой энцефалит или боррелиоз, и вовсе пугает. Как бы то ни было, паниковать и не стоит: вероятность заразиться минимальна. Вместе с врачом-педиатром Марией Чахнашвили рассказываем, что делать, если укусил клещ.

Как выглядит укус клеща

Заметить клеща сразу довольно сложно: голодный паразит похож на крошечного паучка длиной в 3 мм (иногда меньше). Прокалывая кожу, клещ впрыскивает обезболивающее вещество, а потому человек ничего не чувствует. Не просто и отличить укус клеща от укусов других насекомых или аллергических реакций. Вокруг прокола может образоваться небольшое круглое пятно диаметром до 1 см.

Симптомы и признаки укуса клеща

Симптомы укуса клеща, как правило, сразу не проявляются. Кожа в месте прокола не болит и не чешется: именно поэтому важно самостоятельно осмотреть себя после пребывания на природе.

Когда обратиться за медицинской помощью

Если человека укусил заражённый клещ, то могут проявиться болезненные симптомы. Когда? Ответа на этот вопрос, по сути, нет: ситуация может измениться через 2–3 часа, через неделю, через несколько месяцев. Заметив любые изменения кожи в месте укуса, стоит обратиться к врачу: например, пятно изменило цвет или увеличилось. Также руководство к действию — это повышение температуры и увеличение лимфатических узлов. Среди других симптомов, которые указывают на то, что необходимо проконсультироваться с доктором, — лихорадка, ломота в суставах, слабость, сонливость, аллергическая реакция на коже, тошнота и рвота.

Профилактика

Доконтактная плановая иммунизация, то есть вакцинация — это единственный доказанно эффективный и безопасный способ профилактики клещевого энцефалита. Планировать вакцинацию нужно таким образом, чтобы с момента второй прививки прошло не менее 2 недель до возможной встречи с клещом. А значит, начинать курс вакцинации желательно осенью — зимой. Впрочем, и сейчас ещё не поздно, т. к. сезон клещей длится примерно до июля. Через год после вакцинации рекомендуется провести ревакцинацию — оптимально в феврале — марте. В дальнейшем: через три года после первой ревакцинации.

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«Очень важно! Прививка «от клеща» не защищает от укуса клеща! Она не защищает от боррелиоза и других инфекций, передаваемых клещом. Прививка «от клеща» защищает только от клещевого энцефалита! Прививок от боррелиоза нет. Зато есть постконтактная профилактика, то есть лекарство, которое можно принять на всякий случай, если клещ на тебе пробыл более суток. Приём препарата снижает риск заболевания, но не устраняет его: следить за симптомами всё равно придётся», — Мария Чахнашвили, врач-педиатр.

Что делать, если укусил клещ: пошаговая инструкция

Если вы обнаружили, что клещ присосался к коже, первое, что от вас требуется, — не паниковать! А дальше действуйте по довольно простой и понятной схеме, которую легко применить в домашних условиях.

Возьмите пинцет с тонкими концами. Захватите клеща как можно ближе к коже.

Тяните медленно пинцет с зафиксированным в нём клещом ровно вверх. Под прямым углом к поверхности кожи. Не выкручивайте и не дёргайте резко.

Убрав таким образом клеща, осмотрите внимательно место укуса: если ротовой аппарат насекомого остался в коже, расковыряйте ранку пинцетом или иголкой, как будто вы достаёте занозу, и удалите остатки клеща.

Тщательно промойте место укуса и руки раствором любого антисептика или мыльной водой.

Удаленного клеща поместите в небольшую ёмкость (например, в баночку от детского питания или контейнер для сбора мочи) и положите туда ватку/марлю/кусочек ткани, слегка смоченные водой (чтобы клещ не высох).

Закройте сосуд крышкой и отвезите в лабораторию (если уже вечер, поставьте на ночь в холодильник).

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Комментарий врача

Врач Мария Чахнашвили отмечает, что задача — как можно скорее убрать клеща с кожи и доставить его в лабораторию именно живым! А потому лучше не прибегать к народным методам, вроде растительного масла, спирта или мыльного раствора.

«Для «диспансеризации» клеща его нужно доставить в лабораторию живым. Нужна ли эта самая «диспансеризация» — вопрос спорный. Но я обычно рекомендую сдать насекомое для анализа, хотя в международных рекомендациях считается, что в этом нет необходимости», — Мария Чахнашвили, врач-педиатр.

По словам эксперта, вероятность заражения практически нулевая, если клещ был удалён менее чем через сутки после присасывания. Поэтому в идеале удалить его сразу, как только обнаружили, а не ждать до завтра, когда у врача освободится окошко, чтобы проделать все манипуляции в условиях клиники или травмпункта. Хотя, если самим очень страшно, то, конечно, лучше обратиться к врачу.

Вопросы и ответы

Super попросил врача Марию Чахнашвили ответить на самые часто задаваемые вопросы.

Зачем сдавать клеща на анализ в лабораторию?

Да, с одной стороны, «диспансеризация» клеща не предоставляет врачу информацию, которая могла бы повлиять на стратегию лечения. Но, с другой стороны, анализ стоит сделать для собственного успокоения. Если результат отрицательный и покойный клещ был здоров — вы будете чувствовать себя спокойнее.

Однако не стоит паниковать, если результат окажется положительным: риск заражения и развития болезни не так уж велик. Как бы то ни было, человек начнёт внимательно следить за любыми изменениями в состоянии собственного здоровья. Опять же, если обнаружилось, что клещ был носителем какого-то малоизвестного заболевания, то при появлении изменений в самочувствии пациента врачу будет понятно, в какую сторону двигаться дальше.

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Можно ли сразу сдать кровь, чтобы понять, произошло ли заражение?

Нет! Это так не работает. Нашей иммунной системе необходимо время, чтобы отреагировать на внедрение патогенов. Поэтому сразу анализы ничего не покажут. Исследовать кровь, например, на клещевой энцефалит и боррелиоз методом ПЦР следует не ранее, чем через 10 дней. А сдавать кровь на антитела класса IgM к вирусу клещевого энцефалита можно через две недели после укуса. А на антитела класса IgM к боррелиям кровь сдают только через месяц.

Как не быть укушенным?