Диетолог рассказала, кому нельзя есть куркуму

Ярко-оранжевая или желтая пряность - куркума - не только придает блюдам особую пикантность, но и считается особенно полезной для здоровья. Все благодаря веществу куркумину, обладающему рядом целебных свойств. Известно, что оно оказывает противовоспалительный эффект, способствует ускорению обмена веществ, и даже может снижать риски развития нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

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Однако куркума подходит далеко не всем, важно учитывать три момента. Об этом пишет "Доктор Питер" со ссылкой на дерматолога и диетолога Нину Атаманову.

Специя может быть опасна при гастрите и язвенной болезни. Дело в том, что в случае таких заболеваний желудочно-кишечного тракта куркума вызывает дополнительное раздражение слизистой, например, желудка.

Кроме того, употребление куркумы способствует разжижению крови. Поэтому, если есть нарушения свертываемости крови, следует быть осторожными с куркумой.

Специя усиливает желчеотток, что может спровоцировать обострение заболеваний этих органов.

Продукт не всегда подходит людям, склонным к аллергическим реакциям. Зуд кожи, высыпания, отечность после приема пищи с добавкой - признаки нездоровой реакции организма, требующей обращения к врачу.

Всегда необходимо учитывать индивидуальные характеристики здоровья и возможные противопоказания, подчеркнули специалисты. Если их нет, то куркума, согласно многочисленным исследованиям, действительно может быть полезной добавкой к рациону.