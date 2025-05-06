В каких продуктах больше всего содержится антоцианов

Черника — известный источник антиоксидантов. Отчасти это связано с наличием в ней антоцианов — веществ, которые придают многим растительным продуктам красный, синий и фиолетовый цвет. Но есть и другие продукты, богатые этими соединениями.

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Ежевика. Она содержит большое количество антоцианов, а некоторые сорта превосходят по их содержанию чернику. Исследования показывают, что в среднем на 100 г ежевики приходится 100-138 мг антоцианов.

Чёрная смородина. В 100 г этих ягод содержится от 113 до 158 мг антоцианов.

Вишня. Один обзор показал, что черешня содержит на 100 г 169 мг антоцианов.

Бузина. На 100 г этих ягод приходится до 485 мг антоцианов. Однако в сыром виде они токсичны.

Чёрный рис. Согласно результатам одного исследования, в 100 г такого риса — 456 мг антоцианов.

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