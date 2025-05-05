Простые способы сжечь много калорий и ускорить метаболизм

Здоровый обмен веществ помогает защититься от усталости, непреднамеренного набора веса, депрессии и многого другого. Вот как можно ускорить метаболизм естественным путём.

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Добавьте в рацион больше белка. Диеты, включающие много орехов, рыбы, яиц, мяса, ускоряют метаболизм и сжигание калорий. Также белок позволяет сжигать почти на 300 калорий в день больше, чем углеводы и жиры.

Пейте больше воды. По данным исследований, употребление большего количества воды увеличивает скорость метаболизма. Всё потому, что механизм гидратации увеличивает объём клеток.

Попробуйте высокоинтенсивные тренировки. Они включают короткие периоды интенсивного выполнения аэробных упражнений, за которыми следуют периоды работы с меньшей интенсивностью.

Поднимайте тяжести. Результаты исследования с участием малоподвижных женщин показали, что шесть недель умеренных силовых тренировок повысили их уровень метаболизма в состоянии покоя. Человек, который регулярно занимается силовыми упражнениями, сжигает в покое на 265 калорий больше ежедневно.

Пейте зелёный чай или улун. Некоторые исследования полагают, что метаболическую функцию могут усилить кофеин и катехины в этих напитках.

Ешьте острую пищу. Известно, что такая еда содержит капсаицин, влияющий на обмен веществ.

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Хорошо спите ночью. Нехватка сна повышает риск увеличения веса, развития диабета и ожирения. Недавние исследования демонстрируют, что с каждым часом недосыпа за ночь вероятность развития ожирения повышается на 9%.

Употребляйте напитки с кофеином. Результаты одного исследования показали, что у тех, кто пил четыре чашки напитка с кофеином в день в течение шести месяцев, уменьшилось количество жира в организме примерно на 4%.

Больше стойте, а не сидите. Сидячий образ жизни может плохо сказаться на вашем здоровье. Он повышает вероятность развития ожирения, влияет на развитие костей и мышц, а также на метаболизм.

Избегайте экстремальных диет. Такие диеты могут помешать организму получать необходимые питательные вещества. Кроме того, исследования показали, что часто результаты этих диеты не сохраняются.

Снизьте уровень стресса. Когда вы находитесь в состоянии стресса, ваш организм вырабатывает кортизол. Этот гормон активирует реакцию тела «бей или беги» и подготавливает его к встрече с предполагаемой угрозой. Также это замедляет обмен веществ.

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