Можно ли есть сырой кабачок: польза и вред для организма

В материале также узнаете, как правильно выбирать овощ, чтобы минимизировать риски для здоровья.

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Кабачок — один из самых универсальных овощей в кулинарии. В последние годы всё больше внимания привлекает его употребление в сыром виде — в салатах, смузи, закусках. Такая популярность связана сразу с несколькими факторами: растущей популярностью растительных диет, интересом к «живой» еде (raw food), желанием сохранить максимум полезных веществ и просто стремлением к разнообразию на тарелке.

«Можно ли есть овощ сырым действительно без вреда для здоровья? Разбираемся», — Лана Леонова, системный нутрициолог Dietology.live.

Пищевая ценность сырого кабачка

Сырой кабачок — продукт с низкой энергетической плотностью, но высоким содержанием воды и микронутриентов. Примерно на 95–96% он состоит из влаги, что делает его отличным выбором для увлажнения организма в жаркую погоду или в рамках низкокалорийной диеты.

В 100 г сырого кабачка содержится всего 16–20 ккал, при этом практически отсутствуют жиры и крайне низкое содержание сахаров.

Основные питательные вещества в сыром кабачке (на 100 г):

витамин C — около 17–20 мг;

витамин B6 (пиридоксин) — до 0,2 мг;

фолиевая кислота (B9) — около 24–30 мкг;

калий — около 260–300 мг;

марганец, магний, фосфор и медь — в меньших количествах;

пищевые волокна — около 1 г клетчатки на 100 г.

Сырой кабачок сохраняет максимум витаминов, натуральную текстуру и вкус без искажений, не содержит дополнительных жиров или соли. Термическая обработка частично разрушает витамин C и фолиевую кислоту, чувствительные к температуре. Потери могут достигать 30–50% в зависимости от способа приготовления.

Польза употребления сырого кабачка

Регулярное употребление продукта оказывает многопрофильное положительное влияние на организм, в первую очередь — за счёт высокого содержания биологически активных соединений и структурированной растительной клетчатки.

Поддержка пищеварительной системы

Овощ содержит нерастворимые и растворимые пищевые волокна, которые способствуют перистальтике кишечника, нормализуют консистенцию стула и предотвращают развитие функциональных запоров. Клетчатка служит субстратом для нормофлоры кишечника, стимулируя рост полезных бактерий и улучшая состояние микробиоты желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Кроме того, кабачок действует как естественный пребиотик с лёгким осмотическим эффектом, облегчая процессы пищеварения без агрессивного вмешательства.

Антиоксидантное действие

Овощ богат аскорбиновой кислотой (витамин C) и каротиноидами. Эти соединения обладают выраженной антиоксидантной активностью: нейтрализуют свободные радикалы, замедляют процессы старения и участвуют в профилактике хронических воспалительных заболеваний.

Особую ценность представляют полифенольные соединения, обнаруженные в кожице кабачка. Они сокращают уровень провоспалительных цитокинов и потенциально играют роль в снижении риска сердечно-сосудистых и метаболических нарушений.

Поддержка при снижении массы тела

Продукт обладает высокой степенью насыщаемости без существенной энергетической нагрузки. Кроме того, пищевые волокна продлевают чувство сытости, стабилизируя уровень глюкозы в крови и снижая тягу к быстрым углеводам.

Калий, содержащийся в сыром кабачке, способствует диурезу и мягкому выведению избытка натрия. Это особенно актуально при отёчности, гипертонии и в восстановительный период после тяжёлых физических нагрузок.

Ещё плюс – наличие лютеина и зеаксантина способствует защите сетчатки глаза от возрастной дегенерации, а витамин B6 и фолиевая кислота участвуют в нейротрансмиттерном обмене, поддерживая здоровье центральной нервной системы.

Потенциальные риски

Как и любой продукт, кабачок может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей. Хотя аллергия на овощ встречается достаточно редко, она возможна и проявляется стандартными симптомами: зудом, сыпью, отёками, тошнотой.

Аллергия может быть вызвана как самими белками кабачка, так и остаточными следами химикатов, использующихся для его обработки (например, пестицидов). Чтобы минимизировать риск попадания в организм вредных веществ, рекомендуется:

тщательно мыть кабачки перед употреблением, а лучше — очищать их от кожицы, поскольку многие химикаты концентрируются именно в верхних слоях;

покупать продукты от проверенных производителей, которые соблюдают стандарты органического земледелия.

Несмотря на множество полезных свойств, сырой кабачок не рекомендован людям с рядом заболеваний:

болезни ЖКТ с нарушением кислотности (например, гастрит, язва) – кабачок раздражает слизистую желудка, особенно у людей с пониженной кислотностью;

тяжёлые заболевания почек или отёки – высокое содержание воды и калия приводит к излишней нагрузке на почки и нарушению электролитного баланса;

низкий уровень сахара в крови (гипогликемия) — кабачок способствует снижению уровня глюкозы в крови.

В некоторых случаях употребление продукта может вызвать дискомфорт или расстройства пищеварения у людей с чувствительным кишечником или синдромом раздражённого кишечника (СРК). Поэтому его лучше употреблять в минимальных количествах и следить за реакцией организма.

Как правильно выбирать и готовить сырой кабачок?

Свежий овощ должен иметь яркий, ровный цвет, который варьируется от светло-зелёного до тёмно-зелёного, в зависимости от сорта. На кожице не должно быть повреждений, пятен или трещин. Слишком тёмные или желтоватые кабачки могут быть перезрелыми и менее вкусными. Овощ должен быть упругим на ощупь, с гладкой, не морщинистой кожурой.

Перезрелые плоды будут более мягкими и с толстой шкурой, что делает их менее подходящими для употребления в сыром виде. Для сырого употребления лучше выбирать молодые кабачки, диаметром 4–6 см и длиной 15–20 см.

Сырой продукт добавляют в салаты, смузи, закуски и канапе. Лучше всего овощ сочетается с петрушкой, укропом, томатами, огурцами, сыром, орехами, пряностями и оливковым маслом.

Тем не менее не увлекайтесь исключительно сыроедением и слушайте свой организм. Если вам нравится вкус сырых кабачков и они не вызывают дискомфорта, включайте их в свой рацион. Однако если вам не по вкусу сырые овощи, варёный, жареный или тушёный кабачок также приносит пользу благодаря содержанию клетчатки и витаминов, хоть и в меньших количествах.