Фитнес-эксперт раскрыла секрет негативных подтягиваний

Фитнес-эксперт Ирина Ротач раскрыла секрет негативных подтягиваний. Ее слова приводит Men Today.

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Тренер рассказала, что негативные подтягивания нужно начинать с полного подтягивания и медленного возвращения в мертвый вис, когда руки полностью выпрямляются. После первого подтягивания нужно вернуться в исходное положение и повторить необходимое количество раз.

При выполнении негативных подтягиваний тело генерирует больше силы при более низкой скорости метаболизма. Кроме того, оно задействует множество дополнительных мышц, таких как кор, пресс, верхняя и нижняя части спины, поскольку движение тела вниз должно быть стабилизировано и контролируемо.

Ранее Ротач назвала важные изменения в тренировках после 40 лет. Она заявила, что после 40 лет тело начинает терять мышечную массу, а базовый уровень метаболизма уменьшается.