Терапевт рассказала о самых популярных проблемах со здоровьем у дачников

Дача это не только вкусный шашлык, но и боль в сорванной спине, так как дорвавшись до грядок, люди часто не успевают вовремя остановиться. Да и солнечный удар никто не отменял.

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"Длительное пребывание в неудобной позе провоцирует обострение остеохондроза, а работа с землей без перчаток увеличивает риск грибковых инфекций и заражения через микротравмы", - отметила врач-диетолог, терапевт, руководитель лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Софья Елиашевич.

Эксперт в беседе с KP.RU назвала пять самых распространенных болезней у дачников весной.

На первом месте в списке находятся боли в спине и суставах, которые возникают из-за физических перегрузок, таких как поднятие тяжестей, продолжительный труд в неудобной позе.

Далее идет аллергия. Её может провоцировать контакт с пыльцой растений, укусы насекомых или химические средства для обработки растений. Поэтому всегда под рукой надо держать лекарства от аллергии.

Третье место занимают тепловые и солнечные удары. От них больше всего страдают те, кто работает на солнце без головного убора и нарушает питьевой режим. Чтобы этого избежать, надо всегда быть в головном уборе, употреблять больше жидкостей и не работать в самые жаркие часы.

На четвертом месте расположилось обострение хронических заболеваний суставов. Это связано с длительным пребыванием в условиях сырости, например во время полива растений, или переохлаждением после активного потоотделения.

Топ-5 замыкают кишечные инфекции и отравления. Они возникают из-за несоблюдения гигиены, употребления в пищу немытых овощей и ягод прямо с грядки, либо неправильного хранения продуктов на жаре. Чтобы этого не случилось, надо пить чистую воду и тщательно мыть руки.

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