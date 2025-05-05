К каким болезням могут привести ночная работа и регулярные перегрузки

Современные трудовые реалии всё чаще стирают границы между днем и ночью: многие специалисты работают в ночное время, по сменному графику или испытывают постоянные перегрузки и переработки. Как это сказывается на здоровье?

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Ночная работа, нерегулярный график и постоянные перегрузки часто воспринимается как необходимость, но такой режим может серьезно навредить здоровью. Научные исследования все чаще подтверждают связь между нарушенным режимом труда и целым рядом заболеваний — как физических, так и психических. Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал врач-терапевт, пульмонолог Марат Фаррахов.

«Длительная работа в условиях стресса и с превышением нормы рабочего времени повышает риск гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта. Нарушение циркадных ритмов при ночных сменах влияет на вегетативную нервную систему и гормональный фон, способствуя воспалительным процессам в сосудах. У тех, кто долго работает в ночные смены, значительно выше риск инфаркта миокарда и других серьезных сердечно-сосудистых событий. Кроме того нерегулярный график сбивает нормальные метаболические процессы. Работники ночных смен чаще страдают от набора веса, инсулинорезистентности и повышенного риска развития сахарного диабета 2 типа. Сбои сна нарушают регуляцию гормонов аппетита (лептина и грелина), что ведет к перееданию и нарушению обмена веществ», - рассказал врач.

Марат Фаррахов подчеркнул, что ночная работа и нестабильный режим дня часто вызывают проблемы с пищеварением: изжогу, вздутие, запоры или синдром раздраженного кишечника. Причиной становятся нерегулярное питание, «тяжёлая» еда в ночное время и стресс, влияющий на перистальтику кишечника.

Также хронические перегрузки и сменная работа связаны с повышенным риском тревожных расстройств, депрессии и эмоционального выгорания. Недостаток отдыха, плохое качество сна и социальная изоляция усугубляют психологическое состояние. Сонливость и усталость ухудшают концентрацию и эмоциональную устойчивость.

«Одним из первых последствий ночной работы является нарушение сна. Синдром сменной работы (Shift Work Sleep Disorder, SWSD) проявляется бессонницей, дневной сонливостью и снижением работоспособности. Хроническое недосыпание снижает иммунитет, ухудшает память и общее качество жизни. У женщин сменный график может вызывать сбои менструального цикла, снижать фертильность и увеличивать риск осложнений при беременности — преждевременных родов, выкидыша или рождения ребенка с малым весом. У мужчин хроническое недосыпание может снижать уровень тестостерона и ухудшать качество спермы», - объяснил Марат Фаррахов.

Уже не первое десятилетие ведутся исследования, подтверждающие связь между длительной ночной работой и повышенным риском развития некоторых видов рака, особенно молочной железы и предстательной железы. Международное агентство по изучению рака классифицировало ночную работу как вероятный канцероген, поскольку она нарушает выработку мелатонина — гормона, обладающего антиоксидантными и потенциально противоопухолевыми свойствами, подчеркнул собеседник издания.