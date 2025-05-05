Специалист посоветовал завтрак, который надолго дает чувство сытости

Марьям Давлекамова, руководитель Центра компетенций по функциональному питанию, рекомендует делать выбор в пользу продуктов с полезными компонентами.

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Жители региона нередко сталкиваются с такой неочевидной проблемой, когда вроде бы плотно и вкусно позавтракал, но вскоре появляется голод. Так бывает, потому что не все продукты богаты полезными веществами, хотя, на первый взгляд, кажутся сытными.

Например, белый хлеб, булочки и сладкие хлопья относятся к быстрым углеводам. Они провоцируют скачок сахара, после которого следует такой же резкий спад, и от этого возникает чувство голода. Это в свою очередь может грозить не только физическим дискомфортом, но и перееданием – обильными перекусами до обеда.

Со слов специалиста, в сбалансированном завтраке обязательно должны быть белки, жиры и клетчатка. Такая пища переваривается дольше и при этом обеспечивает постепенное высвобождение энергии.

В качестве примера идеального завтрака, эксперт называет омлет с овощами и авокадо, греческий йогурт с орехами и ягодами, каши, творог с зеленью и льняным маслом. Легкость блюд компенсируется пользой, которую они приносят организму. Также стоит обращать внимание на содержание протеина и пищевых волокон, чтобы не переесть.