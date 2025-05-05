Работа в офисе: как не угробить свое здоровье, сидя целый день

Целый день, проведённый сидя за компьютером, не сделает вас продуктивнее. Зато с этим справятся небольшие регулярные перерывы.

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Офисная работа практически всегда предполагает сидячий образ жизни. Низкая физическая активность в течение 8-9 часов негативно отражается на нашем здоровье. Процесс доставки кислорода к органам затрудняется, увеличивается давление на диски позвоночника, проявляется венозный застой, замедляется метаболизм. В итоге повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний, варикозного расширения вен, появляются проблемы со спиной, нарушение обмена веществ. Также возникают психоэмоциональные расстройства: постоянная фиксированная поза в сочетании со стрессом может приводить к депрессиям и тревожным состояниям.

Чтобы избежать этих проблем, а также повысить общую работоспособность, уровень энергии и концентрации, необходимо повысить активность в перерывах. Прислушайтесь к сигналам своего организма: ощущение дискомфорта, затекания конечностей или появление сонливости говорят о необходимости паузы и смены положения тела.

«Активные перерывы способны снизить риски, связанные с малоподвижным образом жизни. Своим пациентам и коллегам я всегда рекомендую отрываться от рабочего места каждые 60-90 минут и как минимум пройтись до соседнего кабинета или как максимум сделать растяжку», — говорит заместитель главного врача по медицинской части Оксана Кирьянова.

В идеале в течение рабочего дня необходимо делать короткие и длительные паузы. Короткие перерывы длятся 1-2 минуты и повторяются каждые 30-60 минут. Во время таких частых, но непродолжительных пауз можно делать разминку для глаз, вращательные движения руками, подъёмы колен. Это поможет избежать переутомления глаз, поддержать подвижность суставов и стимулировать кровоток. Полноценные перерывы на 5-10 минут делают каждые 2-3 час. За это время успеете пройтись вокруг офиса, сделать небольшую растяжку или даже лёгкую силовую нагрузку. Это снизит скованность от нахождения в статичном положении и повысит общий уровень бодрости.

Для перерывов подходят следующие элементарные упражнения:

Прогулка по офису. Ходьба улучшит кровообращение и поможет расслабить мышцы.

Ходьба улучшит кровообращение и поможет расслабить мышцы. Наклоны и повороты головы. Упражнения в медленном темпе снимут напряжение с шеи.

Упражнения в медленном темпе снимут напряжение с шеи. Растяжка верхней части тела. Потянитесь, подняв руки над головой, затем наклонитесь вправо и влево.

Потянитесь, подняв руки над головой, затем наклонитесь вправо и влево. Приседания. 10-15 приседаний прямо на месте активизируют ноги и живот.

Активные перерывы на рабочем месте благоприятно скажутся на вашем здоровье и продуктивности, если станут ежедневной привычкой. А дома можно зарядкой начинать или завершать день.