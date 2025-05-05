Диетолог Королева: для здоровья кишечника и ЖКТ в целом нужна клетчатка

Среди проблем, затрагивающих состояние ЖКТ, до половины взрослого населения сталкивается с застоем отходов пищеварения в кишечнике. Это грозит отравлением организма, который в таких условиях не может поддерживать здоровую микрофлору, предупредила доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева. Основным способом борьбы с этим недугом и поддержания здорового ЖКТ она в беседе с Общественной Службой Новостей назвала регулярное потребление растительной клетчатки. Помимо дискомфорта, запоры нарушают работу кишечника, который отвечает как за пищеварение, так и за другие важные функции организма, в числе которых – выработка витаминов и гормональная регуляция. Чтобы избежать этого, важно "подкармливать" полезную микрофлору в кишечнике питательным субстратом, считает врач. "Лучшее лакомство для бактерий, которые населяют наш кишечник и поддерживают его здоровье — это растительная клетчатка. Поэтому она должна быть основой нашего питания. Клетчатки должно поступать не менее 30 граммов в день", - сообщила диетолог. Больше всего растительной клетчатки содержится в цельнозерновых продуктах, слегка термически обработанных овощах, фруктах, орехах, семенах. Эти продукты способствуют перевариванию пищи и выведению не нужного, отработанного материала, пояснила Королева. Основной причиной того, что многие люди сегодня страдают от проблем с ЖКТ, диетолог назвала изменение пищевой среды, в которой на первое место вышли рафинированные продукты. В них много сахара, жира, соли, но мало клетчатки, витаминов, минералов, пояснила врач. Также люди стали пить мало воды, что на фоне пресыщения сахаром и недостатком пищевых волокон неизбежно приводит к болезням ЖКТ и появлению в кишечнике "бактероидов", подрывающих иммунитет и повышающих угрозу воспаления. "Растительная клетчатка, достаточное количество воды и двигательная нагрузка — это обязательно и приоритетно для того, чтобы сохранить здоровье организма и, в частности, здоровье кишечника, который во многом определяет наш иммунитет, активность и работоспособность, в том числе мозга", заключила Королева. До этого британский хирург Каран Раджан заявил, что употребление кофе, киви, инжира, авокадо, орехов, семян льна и яблок помогает восстановить функцию кишечника и защитить от рака толстой кишки. Аналогичными свойствами обладают инжир, авокадо, семена льна и яблоки. Также он порекомендовал включать в рацион чернослив.

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