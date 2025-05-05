Гастроэнтеролог предупредил, что нельзя есть беременным

Детям до 5 лет, людям с заболеваниями ЖКТ и беременным женщинам нельзя употреблять запеченную в углях картошку. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на гастроэнтеролога Красногорской больницы Юлию Сластен.

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Эксперт пояснила, что детям нельзя есть запеченную в углях картошку, так как их желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) еще не готов к перевариванию такой продукции. Беременным не стоит употреблять запеченную в углях картошку из-за возможного попадания в организм канцерогенов и тяжелых металлов, уточнила Сластен. Людям с заболеваниями ЖКТ противопоказан данный продукт из-за риска обострения гастрита, язвенной болезни или синдрома раздраженного кишечника.

Основная опасность запеченной в углях картошки заключается в контакте с продуктами горения, объяснила специалист. Она уточнила, что при сгорании древесины или угля формируются канцерогенные вещества, которые могут спровоцировать развитие серьезных заболеваний, в том числе рака.

Ранее эндокринолог и диетолог Джанета Борлакова назвала 100–150 граммов шашлыка оптимальной порцией, при которой можно будет насладиться мясом и избежать проблем с желудком. Она также порекомендовала отдавать предпочтение нежирным сортам мяса, например курице или индейке.

При этом, по словам эксперта, есть нужно небольшими порциями, используя для этого маленькие тарелки. У людей с заболеваниями ЖКТ переедание жирного мяса будет способствовать обострению хронических заболеваний печени, поджелудочной железы и желчного пузыря, предупредила диетолог.