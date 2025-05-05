Врач объяснил, что вредит суставам пожилых

Красное мясо, бобовые, черный чай и кофе отрицательно воздействуют на суставы у пожилых. Об этом Москве 24 рассказал врач-гериатр, терапевт, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Юрий Серебрянский.

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По его словам, в этих продуктах содержится много пуриновых оснований, из которых образуется мочевая кислота. Она способствует развитию заболевания суставов – подагры.

«Кислота остается в хрящах и суставах, особенно ранее травмированных. Она скапливается в тех местах, которые подвергаются наибольшей нагрузке, то есть в области локтей, коленей».

Серебрянский подчеркнул, что нельзя злоупотреблять красным мясом в любом виде, особенно говядиной – будь это шашлыки или блюдо на пару.

«Если же пожилому важно употреблять мясные супы, то первый бульон нужно сливать, а мясо вываривать, чтобы в них не оставалось солей мочевой кислоты», — указал гериатр.

В целом специалист посоветовал сдать анализы на уровень этой кислоты, а далее проконсультироваться с врачом, который назовет индивидуальную норму потребления мяса.

Горох и фасоль тоже содержат пурины, но в малом количестве эти продукты разрешены. Немного бобовых можно добавить в суп или салат, но в качестве гарнира без предварительных анализов их есть не стоит.

Также врач рекомендовал заменить черный чай на зеленый, а кофе – на цикорий.

«Если отказаться от кофе не получается, то лучше употреблять его слабо заваренным и разбавлять молоком. При этом в день рекомендуется не более 200 миллилитров такого напитка», — заключил Серебрянский.

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