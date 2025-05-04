Врач объяснила, почему аллергикам стоит полностью раздеваться после улицы

Также следует сразу принимать душ, чтобы не заносить пыльцу в дом.

Кроме того, важно промывать нос водой или солевым раствором.

Такими советами в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач аллерголог-иммунолог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина.

«В этом году у берёзы крайне высокая концентрация пыльцы, пациенты задыхаются. У кого никогда не было симптомов именно удушья, к сожалению, обращаются, и мы впервые верифицируем этот диагноз. Такие разумные рекомендации [как защититься от пыльцы — прим. ГМ]: мы едем в машине с закрытыми окнами, носим солнцезащитные очки, по возможности надеваем медицинские маски. В ковид это было хорошо, потому что пациенты меньше реагировали на пыльцу. Это промывание носа просто водой или солевыми растворами, когда мы возвращаемся с улицы. И вообще нужно, если есть аллергия, взять в привычку, когда вы возвращаетесь домой, полностью снимать с себя одежду, когда вошли, чтобы не заносить эту пыльцу в дом, и принимать душ полностью, можно даже смывать с волос. И дома окна закрывать, по возможности пользоваться очистителями воздуха, увлажнителями».

Ранее иммунолог посоветовала аллергикам смачивать противомоскитные сетки. Лучше всего использовать бризеры для проветривания. Они обеспечивают свежий воздух без открытия окон. Рекомендациями в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась врач аллерголог-иммунолог Ксения Рябова.