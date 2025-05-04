Ученые опровергают теорию «цифрового слабоумия», согласно которой от использования смартфона у пожилых людей ухудшается память и рассеивается внимание.

Американские ученые — нейропсихолог Джаред Бенге из Техасского университета в Остине и его коллега Майкл Скаллин из Университета Бэйлора — опубликовали в журнале Nature Human Behavior результаты своих масштабных изысканий. Они решили выяснить: правда ли, что смартфон отупляет пожилых людей. Ученые проанализировали 57 исследований за последние 18 лет, в которых изучалась взаимосвязь использования цифровых технологий с когнитивными показателями. В исследованиях участвовали 411 430 людей по всему миру. Средний возраст составил 68,7 года, 53,5 процента — женщины. И что выяснилось: «цифровое слабоумие», о котором ученые говорили еще 20 лет назад, — миф. Снижения умственных способностей у пожилых пользователей смартфонов не обнаружено.

«Разумеется, полученные данные нельзя интерпретировать однозначно. Мы пока не можем ответить, предохраняет ли использование технологий от деменции, или, напротив, люди с хорошо сохранившимися к этому возрасту когнитивными способностями склонны к более частому использованию технологий, — рассказывает Джаред Бенге. — Кроме того, в большинстве проанализированных публикаций не учитывали характер цифровой активности. Так называемая смартфонозависимость тоже не рассматривалась».

Ведь очевидно, что ленивый просмотр картинок и видео в соцсетях, онлайн-общение, чтение электронной почты или работа со сложными компьютерными приложениями — далеко не одно и то же.

Явная польза

«Смартфоны принесли старшему поколению немало пользы, — убежден кандидат социологических наук, преподаватель МГУ Виталий Караев. — Первая и, пожалуй, главная — это возможность общения. Вспомните: еще лет 30 назад мы своим старикам писали бумажные письма. Покупка конверта, написание письма, его отправка были целым мероприятием, поэтому писали, как правило, редко. А сейчас отдельно живущему пожилому человеку можно в любой момент позвонить и пообщаться по видеосвязи. Можно отправить фото и видео. Подобное общение буквально спасает многих пожилых людей от тоски и одиночества!»

Второй момент, как пояснил эксперт: мобильные телефоны помогают пожилым активно общаться друг с другом.

«Человек находит своего одноклассника, одногруппника, бывшего соседа в соцсетях и переписывается или говорит с ним по телефону. Это тоже важно», — считает Виталий Караев.

По мнению эксперта, цифровые технологии облегчают жизнь пенсионера и в бытовом плане:

«Возможность записаться на прием к врачу не заходя в поликлинику, заказать доставку продуктов, если их уже трудно носить, оплатить коммуналку с карточки — без всяких очередей, пополнить онлайн банковский вклад — это очевидные плюсы, — пояснил Караев. — Если пожилой человек умеет этими возможностями пользоваться, ему проще жить: нет нужды в лишних перемещениях и стрессах. Лично я советовал бы всем обучить пожилых родственников новым технологиям — они вам только спасибо скажут».

Ну и, наконец, самое главное: пытаясь освоить что-то новое, скажем, использование какого-либо приложения, человек тренирует работу мозга, что важно для людей любого возраста, а для пожилых — особенно. Ведь знакомство с неизвестной прежде информацией, овладение новыми навыками — стимул для формирования новых нейронных связей и сетей, поддерживающих нормальное функционирование мозга.

Очевидный вред

Однако мобильные телефоны, как считает эксперт, могут нести для пожилых людей и опасность.

«Каждому из нас, наверное, хоть раз звонила взволнованная мама или бабушка: ой, я тут такое прочитала!.. И дальше следует какая-то жуткая новость, — рассказывает Виталий Караев. — Дело в том, что все федеральные телеканалы, чья аудитория — в основном пожилые люди, — у нас контролируются государством. Никакой жути — вроде скорого падения астероида или нашествия чумы с последующей гибелью миллионов — вам там не расскажут. А вот интернет-СМИ резвятся как хотят! Кликбейтные заголовки — лишь бы ткнули на новость — там обычное дело. "На Москву движется ураган", "Каждый второй болеет этим. Узнай симптомы страшной болезни", "Илон Маск назвал точную причину скорого апокалипсиса», "Весной начнется новая пандемия. Вот что говорят ученые…" — подобная чушь пугает пожилых людей, вгоняет в стресс, а где стресс — там скачки давления, обострение хронических заболеваний и прочие неприятности».

Второй минус смартфонов — постоянные атаки мошенников. Практически все случаи обмана начинаются со звонков на мобильный телефон, включая звонки с мессенджеров.

Третье: мобильники плохо влияют на зрение, которое у пожилых людей и так, как правило, плохое.

«Если взгляд долгое время фокусируется на предмете, расположенном на близком расстоянии, а человек долго не меняет положения тела и расстояние от экрана до глаз, то хрусталик привыкает к фиксации в определенном положении и теряет способность четко различать предметы на дальнем расстоянии. Это приводит к потере остроты зрения и развитию миопии, то есть близорукости», — рассказывает врач-окулист Эрвин Керимов.

Также, как пояснил эксперт, излучение дисплеем синего коротковолнового света, включающего энергетически сверхмощные фотоны, заставляет человека все время напрягать зрительный аппарат, в результате чего зрение портится.

«Помимо этого синее излучение препятствует выработке мелатонина, что вызывает бессонницу, — пояснил Эрвин Керимов. — Если пожилой человек, который обычно и без того спит плохо, пользуется вечером мобильником, то его бессонница только усиливается».

Приручаем гаджет

Столичные власти, надо отдать должное, проблему «пожилой человек и мобильный телефон» понимают. Больше того — эффективно решают. Как пользоваться смартфонами и интернетом, чтобы облегчить себе жизнь, пенсионерам рассказывают в «Школе гаджет» — на сайте школагаджет.рф. Занятия проходят в онлайн-формате: участники регистрируются на сайте и получают доступ к 52 обучающим видеоурокам общей протяженностью около семи часов. Также предусмотрено три блока тестовых заданий начального, базового и продвинутого уровней. Тот, кто набирает наибольшее количество баллов за тестирование, получает сертификат о прохождении обучения.

«Видеоуроки специально разработаны для людей старшего возраста, а записала их в простой и понятной манере одна из активных участниц центров московского долголетия. Обучение начинается с общих знаний о смартфоне, его функциях и способах управления, — рассказывает один из организаторов платформы, руководитель центра московского долголетия "Ломоносовский" Александр Горин. — Затем мы изучаем приложения, без которых невозможно представить современный мир: мессенджеры для общения с близкими, сайты госуслуг, единой медицинской информационно-аналитической системы, карты города, новости, поисковые сервисы. Есть специализированный блок, в котором мы рассказываем о неочевидных функциях смартфона и его более точной настройке».

Жительница Бутырского района Людмила Кошелева, прошедшая обучение, говорит:

«Я больше не боюсь пользоваться телефоном. Научилась общаться в мессенджерах, пользоваться навигатором, картами, смотреть расписание автобусов и делать покупки через интернет».

Не «залипать»

Уметь пользоваться мобильником — необходимо. Но не менее важно пользоваться им с умом. Социологическое агентство «Вебер» провело исследование и выяснило, что 91 процент людей в возрасте 55–64 лет ежедневно пользуются интернетом. «Среди людей старше 65 лет этот показатель равен 87 процентам. Таким образом, сегодня российский интернет полностью репрезентативен: в нем в достаточной степени представлены все половозрастные группы», — сказано в сообщении агентства.

А вот другое изыскание социологов — уже американских.

Исследовательский центр Пью в Вашингтоне проанализировал данные Бюро трудовой статистики США и выяснил, что американцы в возрасте 60 лет и старше стали пользоваться смартфонами, планшетами, компьютерами чаще, чем десять лет назад. Исследование показало, что общее время просмотра пожилыми людьми контента на экранах мобильных и стационарных электронных устройств увеличилось на 27 процентов. Это произошло в ущерб другим видам деятельности. Получается, что американские пенсионеры теперь на 13 процентов сократили время на чтение книг. И на 9 процентов — время на очное общение с окружающими: они реже ходят на вечеринки и встречаются с друзьями, хотя это для них были традиционные способы времяпровождения.

Они теперь охотнее «залипают» в экран смартфона, как их родители — в телевизор. Что еще выяснилось? Зависимые от интернета и смартфонов люди любого возраста чаще теряют концентрацию внимания, забывают информацию, обладают плохим пространственным восприятием. Кроме того, они чаще совершают глупые ошибки — даже когда не подключены к интернету или не используют свои телефоны.

«Эти когнитивные сбои ведут к тому, что люди могут пропускать назначенные встречи, не замечать дорожные знаки, отвлекаться во время разговора и, перемещаясь по дому, забывать о том, зачем пришли в то или иное место», — рассказывает один из авторов исследования доктор Ли Хадлингтон.

По его мнению, дело не в смартфоне как таковом, а в слишком большом «экранном времени», которое пагубно влияет еще и на самочувствие пожилых людей. В том числе — из-за малоподвижного образа жизни. Ведь если ты часами смотришь в экран смартфона, то, понятное дело, меньше двигаешься.

«Смартфон может быть и явным благом, и злом — в зависимости от того, как именно человек им пользуется, — считает Виталий Караев. — Если пользоваться правильно, то можно сделать свою жизнь комфортнее и получить новые знания — например, выучить английский язык. А если пользоваться неправильно, то можно и зрение посадить, и набрать лишний вес, потому что мало двигаешься, и даже... несколько отупеть. Так что во всем необходим баланс».

Важно

Как снизить вред для зрения при использовании смарт фонов

Не покупайте телефоны с LED-экранами. Они не имеют подсветки, поэтому яркость картинки регулируется с помощью мерцания светодиодов. Лучше выбирать телефон с IPS-экраном: он не так агрессивно влияет на глаза.

Покупайте телефон с большой разрешающей способностью экрана — чем больше PPI (соотношение количества пикселей на квадратный дюйм) телефона, тем меньше от него портится зрение.

Не просматривайте смартфон при плохом освещении или в неудобной позе.

Держите телефон на расстоянии 30–40 см от лица.

Не читайте телефон в общественном транспорте: экран меняет положение, зрение перенапрягается.

Настройте оптимальный размер шрифта и яркость экрана: чтобы можно четко распознать картинку на расстоянии 30 см от глаз.

Наклейте матовую пленку на экран: она снижает негативное воздействие мерцающих бликов.

Кстати

Чтобы настроить телефон для пожилого человека, нужно соблюсти несколько правил:

убрать все экраны, кроме основного;

избавиться от приложений, которыми человек не будет пользоваться;

максимально увеличить шрифты;

удалить все клавиатуры, кроме русской;

убрать эмодзи;

отключить уведомления от приложений: они сильно отвлекают и напрягают.

Мнение

Урван Парфентьев, координатор Центра безопасного интернета:

«Компьютерная грамотность делает жизнь пожилых людей проще. Не нужно, например, тратить время и нервы, дозваниваясь в поликлинику, чтобы записаться на прием к врачу, — можно сделать это онлайн. Не нужно таскать на себе тяжелые сумки из магазина — продукты принесут прямо в квартиру. Часто не требуется даже идти в "Мои документы" — госуслугу можно получить онлайн. Вопрос лишь в том, умеет ли пенсионер это делать. К счастью, многие уже научились: в то время, когда мир лишь начинал становиться "цифровым", они еще работали и как минимум освоили стационарный компьютер. Другое дело, что цифровой мир постоянно, ежеминутно меняется, и новые сервисы, которые в нем появляются, пожилым людям не всегда понятны. Как тут быть? Например, записаться на курсы интернет-грамотности, обратившись в ближайший центр соцзащиты. Их огромный плюс в том, что они проводятся не только онлайн, то есть в интернете, но и офлайн — вживую. Ведут их специалисты, которые популярно, на пальцах, объясняют, что к чему. Хотите заниматься в интернете — пожалуйста, просто вбейте в поисковик "бесплатные курсы компьютерной грамотности" и переходите по ссылке. Если у вас возник какой-то конкретный вопрос, например, вы хотите научиться заказывать продукты онлайн, чтобы их приносили домой, то, опять же, забейте в поисковике запрос: "как заказать продукты онлайн". И, уверяю вас, найдете обучающие ролики, которые делают молодые блогеры, потому что на ролики эти очень высокий спрос. Они, как правило, подробные, с демонстрацией экрана смартфона, вам покажут и расскажут, куда и на что следует нажимать. Ну и, наконец, обратитесь к детям или внукам, чтобы они «на пальцах» объяснили вам, как пользоваться теми или иными сервисами. Это проще, чем кажется. Ведь их создатели заинтересованы в том, чтобы пользоваться их цифровым продуктом мог человек любого возраста. И последнее: я бы советовал пожилым использовать интернет не с мобильного телефона, а с ноутбука. Там и экран больше, и буквы на клавиатуре крупнее».

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