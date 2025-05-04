Кардиолог из Испании Аурелио Рохас назвал утреннюю чашечку кофе напитком долголетия. Своё утверждение врач подкрепил результатами масштабного исследования, подтвердившего положительное воздействие кофе на организм.

Учёные Центра исследований ожирения при Тулейнском университете в США изучали данные 20 тысяч добровольцев, которые регулярно употребляли кофе. Выяснилось, что ежедневное употребление кофе по утрам снижает общий риск преждевременной смерти участников эксперимента на целых 16%, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний уменьшается на впечатляющие 30%.

Аурелио Рохас уточнил, что ключевую роль играет время приёма кофе: только утренний напиток приносит реальную пользу здоровью. Напиток во второй половине дня, наоборот, способен негативно влиять на гормональный баланс и провоцировать бессонницу, нарушив биологические часы организма.