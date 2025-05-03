Пять способов защититься от клещей и почему это важно

Клещи — не просто маленькие лесные паразиты, которых легко стряхнуть с одежды. Это переносчики серьезных заболеваний, и встреча с ними может обернуться чем угодно: от испорченного настроения до госпитализации и долгого тяжелого лечения с весьма неприятными последствиями. Весной и летом, особенно в лесах, на даче, в парках и даже на пикниках за городом, важно быть готовыми ко встрече с этими кровососами. Вот пять действенных способов защититься — узнали их у терапевта Евгения Митрюхина.

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Выбирайте правильную одежду

Клещи не летают и не прыгают — они поджидают вас на траве и кустах, цепляясь за одежду. Поэтому чем меньше открытых участков кожи, тем лучше. Надевайте светлую, плотную одежду с длинными рукавами и штанинами, заправляйте брюки в носки или ботинки. Головной убор обязателен — особенно в лесу. Светлая ткань помогает вовремя заметить «пассажира», а плотный крой — не дает ему добраться до кожи.

Репелленты — не только для комаров

Используйте специальные спреи и кремы с маркировкой «против клещей».

«Репелленты на основе диэтилтолуамида (DEET) или более щадящего икаридина хорошо отпугивают паразитов. Наносите их не только на кожу, но и на одежду. Но не переусердствуйте — внимательно читайте инструкции, особенно если рядом дети. Сегодня можно найти даже репеллентные браслеты, которые подходят для прогулок в парке», — говорит врач.

Осматривайте себя и друг друга

После каждой прогулки в травянистой местности внимательно осматривайте тело: шея, подмышки, за ушами, под коленями — любимые места клещей. Они могут ползать по телу до нескольких часов в поисках «лакомого» места, и это ваше окно возможностей для защиты. Осмотрите и одежду — особенно швы, манжеты, воротники. Снимите вещи сразу по возвращении домой и по возможности сразу отправляйте в стирку.

Обрабатывайте животных

Если у вас есть собака или кот, они — вероятный «перевозчик» клещей в ваш дом. Даже если питомец не выходит в лес, а только гуляет по газону, риск все равно есть. Используйте специальные капли, ошейники, спреи и таблетки по назначению ветеринара. Регулярно осматривайте шерсть и расчесывайте ее. Клещ может легко перебраться с животного на человека, особенно если любит спать рядом.

Прививка от клещевого энцефалита — если вы в зоне риска

Если вы живете или часто бываете в регионах с высоким уровнем заражения клещей энцефалитом — подумайте о вакцинации. Прививка не защищает от укуса, но снижает риск развития одного из самых тяжелых последствий — вирусного клещевого энцефалита, который поражает мозг и нервную систему. Прививка особенно рекомендована для детей и пожилых.