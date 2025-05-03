Что не стоит принимать при похмелье

Майские пикники с шашлыком и алкоголем могут обернуться похмельем. О том, что не стоит принимать при похмельном синдроме, рассказала научный сотрудник отдела первичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний в системе здравоохранения НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Анна Бунова.

В первую очередь, нельзя бороться с похмельем с помощью алкоголя. В этом случае и без того отравленный продуктами распада этилового спирта организм подвергается новому удару. Да и желание опохмелиться, по словам эксперта, может свидетельствовать о наличии алкозависимости.

В состоянии похмелья не нужно принимать препараты с ацетилсалициловой кислотой и парацетамолом. Раздраженный алкоголем желудок может отреагировать на такую терапию болью в животе, изжогой, в тяжелых случаях - желудочным кровотечением. Анальгетики на основе парацетамола создают дополнительную нагрузку на ослабленную печень, поэтому строго противопоказаны.

Не понравятся желудку и промышленные маринады, содержащие уксус, - они еще больше усугубят раздражение органа.

Возвращать бодрость не стоит с помощью кофе. Обладающее мочегонным эффектом, оно усиливает обезвоживание. Поэтому употребление кофе может усугубить симптомы похмелья: тошноту, головокружение и слабость.

"Этиловый спирт и его производные оказывают разрушительное воздействие на организм, и избавление от их последствий - это длительный процесс, требующий времени и щадящего подхода. Похмелье - не просто дискомфорт, а напоминание о серьезном вреде, который наносится здоровью", - отметила Анна Бунова.

Ранее "РГ" писала о том, как справиться с похмельем. Например, отравленную алкоголем систему пищеварения можно "запустить", употребив куриный бульон.