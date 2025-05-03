Продукты, которые помогут наладить сон

В погоне за крепким сном многие прибегают к медикаментам, забывая о простых, но эффективных способах, которые дарит нам природа. Существуют продукты, обладающие уникальными свойствами, способными помочь расслабиться, успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну. Конечно, они не заменят полноценное лечение при серьезных нарушениях сна, но могут стать отличным дополнением к здоровому образу жизни и помочь наладить режим. О том, что есть, чтобы крепче спать, нам рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

Молоко

Одним из самых известных и проверенных временем «снотворных» продуктов является теплое молоко.

«Этот напиток содержит триптофан, аминокислоту, которая участвует в выработке мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Кроме того, теплое молоко обладает успокаивающим эффектом, вызывая приятные воспоминания из детства и создавая ощущение комфорта и безопасности», — рассказывает наш эксперт.

Добавьте в молоко небольшое количество меда — это усилит эффект, так как он способствует повышению уровня инсулина, что помогает триптофану легче проникать в мозг.

Орехи

Они также являются ценным источником триптофана, особенно миндаль и грецкие. Кроме того, орехи содержат магний — минерал, который помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса.

«Небольшая горсть орехов перед сном — отличный способ успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну. Важно помнить об их калорийности и не злоупотреблять, особенно если вы следите за своим весом», — предостерегает врач.

Вишня

Вряд ли вы знали, что эта ягода, особенно кислая, является природным источником мелатонина. Стакан вишневого сока перед сном может значительно улучшить качество сна и сократить время засыпания. Кроме того, вишня обладает антиоксидантными свойствами, что полезно для общего здоровья.

Ромашковый чай

Еще одно популярное средство для улучшения сна. Ромашка содержит апигенин, антиоксидант, который связывается с определенными рецепторами в мозге, вызывая успокаивающий эффект и снижая тревожность. Чашка теплого ромашкового чая за час до сна поможет расслабиться и подготовиться ко сну.

Бананы

Они тоже содержат магний и калий, которые помогают расслабить мышцы. Кроме того, в бананах есть триптофан, который, как мы уже знаем, участвует в выработке мелатонина. Один фрукт за час до сна может способствовать более быстрому засыпанию и крепкому сну.

Овсянка

Вопреки распространенному мнению о ее пользе только на завтрак, овсянка также может быть полезна перед сном. Токсиколог:

«Она содержит сложные углеводы, которые медленно перевариваются, обеспечивая организм энергией в течение ночи и предотвращая резкие скачки сахара в крови, которые могут нарушить сон. Небольшая порция овсянки, приготовленной на воде или молоке, может стать отличным успокаивающим перекусом перед сном».

Яйца, сваренные вкрутую

Являются отличным источником триптофана и белка. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая ночные пробуждения, вызванные чувством голода.

Тыквенные семечки

Они содержат цинк, магний и все тот же триптофан — все эти вещества важны для здорового сна. Небольшая горсть тыквенных семечек перед сном может помочь расслабиться и улучшить качество сна.

Правильный режим питания

Не стоит о нем забывать. Переедание на ночь может нарушить сон, поэтому последний прием пищи должен быть легким и не позднее, чем за 2—3 часа до засыпания. Также следует избегать употребления кофеина и алкоголя, так как они могут нарушить сон и вызвать бессонницу.