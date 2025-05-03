Что съесть, чтобы уснуть: продукты, которые помогут наладить сон
В погоне за крепким сном многие прибегают к медикаментам, забывая о простых, но эффективных способах, которые дарит нам природа. Существуют продукты, обладающие уникальными свойствами, способными помочь расслабиться, успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну. Конечно, они не заменят полноценное лечение при серьезных нарушениях сна, но могут стать отличным дополнением к здоровому образу жизни и помочь наладить режим. О том, что есть, чтобы крепче спать, нам рассказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.
Молоко
Одним из самых известных и проверенных временем «снотворных» продуктов является теплое молоко.
«Этот напиток содержит триптофан, аминокислоту, которая участвует в выработке мелатонина, гормона, регулирующего цикл сна и бодрствования. Кроме того, теплое молоко обладает успокаивающим эффектом, вызывая приятные воспоминания из детства и создавая ощущение комфорта и безопасности», — рассказывает наш эксперт.
Добавьте в молоко небольшое количество меда — это усилит эффект, так как он способствует повышению уровня инсулина, что помогает триптофану легче проникать в мозг.
Орехи
Они также являются ценным источником триптофана, особенно миндаль и грецкие. Кроме того, орехи содержат магний — минерал, который помогает расслабить мышцы и снизить уровень стресса.
«Небольшая горсть орехов перед сном — отличный способ успокоить нервную систему и подготовить организм ко сну. Важно помнить об их калорийности и не злоупотреблять, особенно если вы следите за своим весом», — предостерегает врач.
Вишня
Вряд ли вы знали, что эта ягода, особенно кислая, является природным источником мелатонина. Стакан вишневого сока перед сном может значительно улучшить качество сна и сократить время засыпания. Кроме того, вишня обладает антиоксидантными свойствами, что полезно для общего здоровья.
Ромашковый чай
Еще одно популярное средство для улучшения сна. Ромашка содержит апигенин, антиоксидант, который связывается с определенными рецепторами в мозге, вызывая успокаивающий эффект и снижая тревожность. Чашка теплого ромашкового чая за час до сна поможет расслабиться и подготовиться ко сну.
Бананы
Они тоже содержат магний и калий, которые помогают расслабить мышцы. Кроме того, в бананах есть триптофан, который, как мы уже знаем, участвует в выработке мелатонина. Один фрукт за час до сна может способствовать более быстрому засыпанию и крепкому сну.
Овсянка
Вопреки распространенному мнению о ее пользе только на завтрак, овсянка также может быть полезна перед сном. Токсиколог:
«Она содержит сложные углеводы, которые медленно перевариваются, обеспечивая организм энергией в течение ночи и предотвращая резкие скачки сахара в крови, которые могут нарушить сон. Небольшая порция овсянки, приготовленной на воде или молоке, может стать отличным успокаивающим перекусом перед сном».
Яйца, сваренные вкрутую
Являются отличным источником триптофана и белка. Белок помогает стабилизировать уровень сахара в крови, предотвращая ночные пробуждения, вызванные чувством голода.
Тыквенные семечки
Они содержат цинк, магний и все тот же триптофан — все эти вещества важны для здорового сна. Небольшая горсть тыквенных семечек перед сном может помочь расслабиться и улучшить качество сна.
Правильный режим питания
Не стоит о нем забывать. Переедание на ночь может нарушить сон, поэтому последний прием пищи должен быть легким и не позднее, чем за 2—3 часа до засыпания. Также следует избегать употребления кофеина и алкоголя, так как они могут нарушить сон и вызвать бессонницу.
«Важно помнить, что каждый организм индивидуален, и то, что помогает одному человеку, может быть неэффективным для другого. Поэтому, экспериментируйте с разными продуктами и выберите те, которые лучше всего подходят именно вам. Сочетание правильного питания, регулярных физических упражнений и здорового образа жизни — лучший способ обеспечить себе крепкий и здоровый сон», — рекомендует наш эксперт.