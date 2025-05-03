Токсичный ремонт: могут ли испарения от стройматериалов вредить здоровью

Повышенная заболеваемость в новостройках может вызвана современными строительными и отделочными материалами, сообщил доцент кафедры неорганической химии имени А. Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов. Он объяснил, что во многих из них содержатся летучие органические соединения, которые испаряются в воздухе в течение нескольких месяцев после окончания ремонта. В результате этого происходят раздражение слизистых дыхательных путей и снижение местного иммунитета. Действительно ли опасны такие соединения и можно ли защитить себя от них, «Вечерней Москве» рассказал врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Эксперт отметил, что многим знаком запах стройки и ремонта. Он и говорит о том, что в состав различных красок и строительных материалов входят летучие органические соединения, которые выделяются в воздух.

— Они так называются, потому что могут улетучиваться. И проветривание помещений может снизить их концентрацию до нуля, — объяснил врач.

Такие соединения действительно могут раздражать слизистые. Однако в каждом индивидуальном случае все зависит от чувствительности человека.

— Если мы чувствуем этот запах ремонта, то может, кроме воздействия на обоняние, он может влиять и на слизистую, которая может получить химическое повреждение, — сообщил собеседник «ВМ».

По его словам, любые соединения, имеющие не природное происхождение, могут оказывать негативное воздействие на здоровье. Но однозначно утверждать, что они вредны, нельзя.

— Строители постоянно пользуются красками, лаками, клеем и прочими материалами. Если бы вред их здоровью был настолько сильным, то у них развивались бы различные профессиональные заболевания, связанные с контактом с этими материалами, — указал иммунолог.

Помимо этого, ответственные застройщики пользуются сертифицированной продукцией, которая безопасна для здоровья. Поэтому можно согласиться с тем, что летучие органические соединения могут иметь определенное воздействие на человека, но однозначно оценить их как наносящие явный ущерб здоровью было бы затруднительно.

— Есть определенные правила и нормы, по которым выполняются строительные и другие работы. И есть понятие предельно допустимой концентрации (ПДК) веществ. Если эти соединения выделяются, но не превышают ПДК, то ущерб здоровью не наносится, — обратил внимание Болибок.

Однако если подобное все же произошло, то необходимо разбираться в каждом индивидуальном случае. Например, строители могли в одном доме использовать только интерьерные краски, предназначенные для внутренних отделочных работ, а в другом — применить фасадные краски внутри дома. Во втором случае действительно возможно нарушение регламента проведения работ и, как следствие, нарушение внутренней экологии жилья, заключил врач.

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