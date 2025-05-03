Названы лучшие упражнения для получения кубиков на прессе

Lenta.ru

Врач Картик Кумар назвал лучшие упражнения для получения кубиков на прессе. Его слова приводит Men Today.

Названы лучшие упражнения для получения кубиков на прессе
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Эксперт заявил, что ключ к получению рельефного пресса — это сжигание жира на животе, который находится между мышцами и кожей. Он подчеркнул, что потеря одного процента жира в месяц является безопасным и достижимым результатом.

Врач рекомендовал выполнять попеременные подъемы прямых ног, подъемы коленей лежа, боковую планку со скручиванием вниз, планку с разведением и сведением ног, а также упражнение альпинист. Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело, поочередно подтянуть правое и левое колено к груди, а затем вернуться в исходное положение.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.

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