Как использовать наушники, чтобы не лишиться слуха

Неправильное хранение и использование наушников может привести к серьезным проблемам со слухом. По словам отоларинголога и сурдолога, многие пациенты обращаются с заболеванием, вызванным загрязненными наушниками, и потерей слуха. Специалист рекомендует хранить устройства в специальном чехле и следить за их чистотой, а также ограничивать время прослушивания музыки.

Врач-оториноларинголог, сурдолог лечебно-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского, к.м.н. Виктория Руденко отметила, что часто наблюдает пациентов с наружным отитом воспалением внешней части уха. Причина недуга, как правило, кроется в том, что наушники хранятся где попало, и на них попадает грязь. Медик рекомендует держать аксессуар в чистом чехле и хотя бы раз в неделю протирать влажной спиртовой салфеткой.

Не менее опасна и чрезмерная громкость звука. Большинство моделей наушников способны воспроизводить звук мощностью до 110 децибел. Такая громкость приводит к необратимому повреждению слуховых клеток. Врачи советуют ограничиваться 50 60% от максимальной громкости, использовать наушники не более часа без перерыва и не превышать общее время прослушивания (два три часа в день).

Звук выше 100 децибел вызывает необратимые изменения в структуре уха, что со временем неизбежно приводит к ухудшению слуха. Эти повреждения невозможно восстановить современными методами лечения, сообщает «КП.

Ранее врач-оториноларинголог перечислил главные причины резкого ухудшения слуха. Они создают барьер для звуковой волны, которая не может дойти до внутреннего уха. Слух будет снижаться до того момента, пока проблема не будет устранена.