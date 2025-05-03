Нейрохирург дал советы, как минимизировать вред от храпа

Обычный ночной храп может привести к тяжелым заболеваниям. Особенно это касается людей в возрасте. Храпящие люди часто страдают от инсультов и инфарктов миокарда, и практически всегда – от гипертонической болезни сердца и сахарного диабета.

Об этом заявил главный внештатный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин в утреннем эфире «Каскада». Способов избавиться от храпа много, зачастую они непросты и только по рекомендации врача. Но если речь идет о легком храпе, то тогда используют нехирургические методы лечения.