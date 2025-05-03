Нейрохирург дал советы, как минимизировать вред от храпа

Нейрохирург рассказал о тяжелых последствиях храпа
Обычный ночной храп может привести к тяжелым заболеваниям. Особенно это касается людей в возрасте. Храпящие люди часто страдают от инсультов и инфарктов миокарда, и практически всегда – от гипертонической болезни сердца и сахарного диабета.
Об этом заявил главный внештатный нейрохирург Калининградской области Эдуард Хасаншин в утреннем эфире «Каскада». Способов избавиться от храпа много, зачастую они непросты и только по рекомендации врача. Но если речь идет о легком храпе, то тогда используют нехирургические методы лечения.
«Можно сделать карманчик в майке и положить туда теннисный мяч. Соответственно, вы не будете лежать на спине и храпеть. На боку вы не храпите. Если это храп средней степени или лёгкий, то есть специальные капы, которые позволяют на ночь выдвигать нижнюю челюсть вперёд. Тогда у вас не будут западать стенки глотки. Выход в том, чтобы приобрести сипап. Он создаёт положительное давление при вдохе и выдохе», - рассказал врач.