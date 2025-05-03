Врач объяснил причины авитаминоза у жителей России

Содержание питательных веществ в современных продуктах питания примерено на 50% ниже, чем в середине прошлого века. Это может быть одной из причин развития авитаминоза у россиян, сказал ТАСС соруководитель направления "Превентивная медицина" НТИ HealthNet, гендиректор союза "Здоровье здоровых" Сергей Чудаков.

Он отметил, что понятие "весенний авитаминоз" устарело, так как россияне, в отличие от жителей прошлых столетий, имеют доступ к свежим овощам, фруктам и другим полезным продуктам круглый год.

"Человек, который питается осознанно и выбирает органические экологически чистые продукты питания, не испытывает весной авитаминоза. Но проблема заключается в том, что, в отличие от прошлых столетий, качество современных продуктов питания ухудшилось. Существует проблема хронической нехватки питательных веществ в продуктах питания. Речь идет прежде всего о витаминах, потому что современные технологии переработки, выращивания пищи, ее хранения и транспортировки привели к существенному падению питательных веществ в продуктах - в среднем, на 50% по сравнению с серединой XX века", - сказал Чудаков корреспонденту ТАСС.

Он назвал это одной из возможных причин, по которым россияне испытывают дефицит витаминов, микроэлементов и ненасыщенных жирных кислот в течение всего года.

Симптомы дефицита витаминов и минералов

Признаки авитаминоза могут включать в себя снижение работоспособности, быструю физическую и умственную утомляемость, ухудшение качества кожи, ногтей и волос, а также плохую переносимость стресса, частые простуды (более двух раз в год) и проблемы с пищеварением.

"Если человек постоянно следит за качеством употребляемой пищи, пьет витаминно-минеральный комплекс, ему такие проблемы не грозят. Когда появляется стресс, психоэмоциональные нагрузки, средней дозы может не хватать. <…> Одни только фрукты не могут полностью восполнить дефицит питательных веществ, особенно если он серьезный. За рекомендациями лучше обратиться к врачу", - посоветовал эксперт.

Рацион, который будет способствовать профилактике авитаминоза, должен включать зелень, фрукты, овощи и натуральные нерафинированные масла холодного отжима, напомнил он.