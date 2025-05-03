Нутрициолог рассказала, как легче всего отказаться от сладкого

Чаще всего проблемы с лишним весом возникают из-за чрезмерного употребления сладкого, рассказала "РГ" нутрициолог Маргарита Коробченко.

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При этом, обратила она внимание, сахар - не просто пустые калории, из-за которых можно поправиться и даже заработать диабет второго типа. Этот продукт также повышает содержание триглицеридов в крови, что приводит к воспалению сосудов, инсультам, инфарктам и другим сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, повышенный уровень глюкозы в крови очень тесно связан с болезнью Альцгеймера, также сахар вносит свой вклад в старение кожи: он присоединяется к белкам коллагена и эластина, делая кожу морщинистой и дряблой. В связи с этим Коробченко рекомендует максимально сократить потребление сладкого. При этом делать это, по ее словам, нужно постепенно.

"Например, если сегодня вы едите сладкое три раза в день, то нужно дать себе установку, что теперь сладкое у вас будет один раз в день на завтрак. Следует пожить немного в этом режиме. Затем можно разрешить себе сладкое через день, потом раз в неделю", - сказала она.

Нутрициолог обратила внимание, что на этом можно остановиться, поскольку один десерт в неделю - это та условная норма, которая не скажется негативно на здоровье, если только у человека нет диагностированных заболеваний.

Также следует помнить, подчеркнула Коробченко, что самое безопасное время для сладостей - это первая половина дня. И еще их лучше есть в качестве десерта, то есть - после основного приема пищи, который обязательно должен содержать некрахмалистые овощи (источник клетчатки) и белки. Клетчатка затормозит всасывание сахара, из-за чего минимизируется скачок глюкозы в крови. Идеально, если сладкое вы готовите самостоятельно - так вы будете уверены, что внутри нет ароматизаторов, красителей, консервантов, заменителей молочного жира, маргарина, трансжиров и прочего пищевого мусора, уточнила нутрициолог.

Эксперт также не рекомендовала заменять сахар сухофруктами, фруктовыми батончиками, конфетами и фруктами. Здесь подстерегают сразу две опасности, пояснила она. Во-первых, фрукты и продукты их содержащие также содержат сахар и вызывают пики глюкозы. Во-вторых, все названные продукты содержат фруктозу, которая в некотором смысле даже опаснее для нашего организма, чем глюкоза. Все дело в том, как фруктоза усваивается в нашем организме. Если большая часть глюкозы усваивается при участии инсулина в клетках и лишь 20% перерабатывается печенью, то фруктоза на 100% метаболизируется в печени. Остальные клетки не способны напрямую усваивать фруктозу. Из-за этого из нее образуется намного больше жира. Если из 120 ккал глюкозы в жир откладывается 1 ккал, то из 120 ккал фруктозы в виде жира сохраняется до 40 ккал.

"В итоге мы получаем набор жировой массы, хотя, как нам казалось, употребляем "правильные" сладости", - говорит Коробченко.

К тому же переизбыток фруктозы может вызывать неалкогольный жировой гепатоз печени, добавила она.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста