100 тысяч шагов и голодовка: каким безумным трендам следует молодежь

Блогеры снова сходят с ума! В Москве девушка упала в обморок, выполняя популярный в соцсетях тренд «100 тысяч шагов за день». Узнаем, каким еще безумным тенденциям следует сегодня медийная молодежь.

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Блогер Алиса решила ради прибавления подписчиков пройти 100 тысяч шагов за день. Она готовилась к этому два месяца, а когда пришло время испытать себя, погода на улице оказалась жарче обычного. Девушку это не остановило. Первые 20 тысяч шагов пролетели быстро, но каждый следующий шаг давался все труднее: сильно заболели ноги, бедра и спина. Но желание привлечь аудиторию было сильнее. В итоге на 50-й тысяче шагов девушке совсем поплохело. Алиса упала в обморок, а прохожий вызвал ей скорую. Врачи дали ей обезболивающее и отпустили домой.

Голодаем вместе

Некоторые блогеры придерживаются экстремального похудения. И не только сами следуют этому тренду, так еще и другим рекомендуют. Например, для похудения они советуют съедать не более 550 калорий в день. Однако это все грозит разрушением мышц, гормональным сбоем, утомляемостью и выпадением волос.

Ой, мороз-мороз

Блогеры утверждают, что холод — друг человека. Они рекомендуют купаться в снегу, плавать в ледяной воде и прочие безумства. Но резкие перепады температуры могут спровоцировать инсульт, спазмы сосудов, сердечный приступ, обострение бронхиальных, суставных и мочеполовых заболеваний.

Капельницы красоты

Другой тренд обещает очищение организма, молодость и быструю регенерацию. Людям рекомендуют ставить капельницы. Но эта процедура дает лишь временный прилив сил, вызванный витаминами, которые вводятся в организм. На деле последствия могут быть неприятными: гипервитаминоз, аллергия, отеки.

А отдыхать когда?

Всякие инфоцыгане уверенно заявляют, что цель оправдывает средства. Например, можно спать по четыре часа, работать сутками... Мол, только так можно добиться успеха и стать миллионером. Но на деле такой путь приводит к ослаблению иммунитета, тревожным расстройствам, падению концентрации и отсутствию мотивации.

Андрей Звонков, доктор медицинских наук, врач-терапевт, автор книг по медицине:

— Все эти теории от невежества. Простая арифметика: 100 тысяч шагов, при длине шага 60 сантиметров, — это 60 километров. Если человек идет со скоростью 5 километров в час, не останавливаясь, получается 12 часов. Исходя из этого думаю, что для не спортсмена-марафонца это бред.

Еще в 2024 году ученые выяснили оптимальное количество шагов в день для долголетия. Специалисты предупредили, что распространенное заблуждение о 10 тысячах шагов в день — это не более чем маркетинговый трюк.