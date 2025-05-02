Что произойдет с телом, если регулярно есть квашеную капусту

Врач-диетолог Авив Джошуа рассказала о пользе квашеной капусты для человеческого организма. Ферментированное блюдо обладает множеством положительных свойств.

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Квашеная капуста является ценным источником витаминов C и K, антиоксидантов, а также пребиотиков и пробиотиков, необходимых для правильной работы микрофлоры кишечника. Диетолог назвала преимущества употребления этого продукта для здоровья.

Улучшение пищеварения. Пробиотики, содержащиеся в квашеной капусте, улучшают состав кишечной флоры, облегчая переваривание пищи и повышая усвояемость микроэлементов.

Поддержка иммунитета. Благодаря наличию витамина C и особых соединений, квашеная капуста помогает укрепить защитные силы организма, снижая частоту простудных заболеваний и инфекций.

Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащийся витамин K и клетчатка участвуют в регуляции уровня холестерина и артериального давления, препятствуя отложению кальциевых солей в сосудах.

Антиоксидантная защита. Богатая природными антиоксидантами, квашеная капуста борется со свободными радикалами, предотвращая развитие воспалительных процессов и снижая риск возникновения онкологических заболеваний.

Польза для нервной системы. Микроорганизмы в составе капусты воздействуют на синтез серотонина и других нейротрансмиттеров, улучшая настроение и повышая стрессоустойчивость.

Укрепление костной ткани. Наличие магния, кальция и витамина K поддерживает здоровье костей и снижает риск развития остеопороза.

Однако диетолог напомнила, что некоторым категориям людей следует ограничить употребление квашеной капусты. Людям с заболеваниями желудка, индивидуальной непереносимостью гистамина и расстройствами кишечника рекомендуется сначала проконсультироваться с лечащим врачом.