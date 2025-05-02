Какие добавки нельзя принимать при воспалении

Некоторые пищевые добавки могут усилить воспаление. Вот чего лучше избегать при такой проблеме со здоровьем.

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Кава. Эти добавки связаны с риском возникновения серьёзных повреждений печени и могут усилить воспаление. Киран Кэмпбелл, сертифицированный диетолог и владелец KCampbell Nutrition, объясняет: некоторые ингредиенты полезны, а некоторые способны привести к воспалению.

Высокодозовые добавки железа. Максимальная безопасная доза железа - 40 мг в день. Потребление большего количества этого вещества связывают с запорами, тошнотой, язвами, более высоким уровнем воспаления.

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Конъюгированная линолевая кислота (CLA). Один масштабный анализ показал, что эта добавка снизила некоторые маркеры воспаления, но при этом значительно повысила уровень С-реактивного белка (СРБ). Последнее указывает на более высокий уровень воспаления в организме.

Добавки с высокими дозами витамина А. Рекомендуемая суточная доза для взрослых - 700-900 мкг. Если же принимать регулярно более 3000 мкг этого витамина, это может значительно повысить уровень С-реактивного белка.

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