Певица Сиара рассказала, как похудела на 30 кг после рождения детей

Чемпионат.com

В 2023 году певица стала мамой в четвёртый раз. Сиара признавалась, что после рождения детей её фигура сильно изменилась. Она поставила перед собой цель похудеть на 30 килограммов. За полтора года ей удалось добиться желаемого.

Певица рассказала, как похудела на 30 кг после рождения детей
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Поп-звезда раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом. По словам Сиары, ей удалось похудеть благодаря осознанному потреблению, комфортному режиму тренировок и внимательному отношению к своему телу.

Вы должны получать удовольствие и серьёзно относиться к тому, что едите. И ещё нужно пить много воды и тренироваться по мере возможности, — поделилась артистка.
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