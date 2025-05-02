Певица рассказала, как похудела на 30 кг после рождения детей

Певица Сиара рассказала, как похудела на 30 кг после рождения детей
В 2023 году певица стала мамой в четвёртый раз. Сиара признавалась, что после рождения детей её фигура сильно изменилась. Она поставила перед собой цель похудеть на 30 килограммов. За полтора года ей удалось добиться желаемого.
Поп-звезда раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом. По словам Сиары, ей удалось похудеть благодаря осознанному потреблению, комфортному режиму тренировок и внимательному отношению к своему телу.
Вы должны получать удовольствие и серьёзно относиться к тому, что едите. И ещё нужно пить много воды и тренироваться по мере возможности, — поделилась артистка.