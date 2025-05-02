Перечислены причины, которые мешают людям заниматься фитнесом

Стало известно, что мешает россиянам заниматься фитнесом. Причины выявил опрос.

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Усталость и загруженность на работе – главные причины, мешающие россиянам регулярно заниматься фитнесом. Об этом свидетельствуют результаты опроса сети фитнес-клубов DDX Fitness.

37% респондентов жалуются на усталость, а 30% – на занятость. Также 20% опрошенных признались, что им мешает лень. Финансовые трудности и отсутствие подходящей программы тренировок назвали по 6% участников опроса.

Фитнес-тренер DDX Fitness Алена Аверьянова напоминает, что даже небольшая физическая активность положительно влияет на здоровье и помогает предотвратить различные заболевания, передают "Известия".