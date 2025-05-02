Врач рассказала, как быстрее просыпаться по утрам

Врач-физиотерапевт Светлана Малиновская назвала упражнения, которые помогают быстрее просыпаться по утрам. Об этом сообщает News.ru.

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Специалист рекомендовала лежа вырисовывать буку «О» ногой.

«Крутим в одну сторону 20 секунд, потом в другую. То же самое повторяем другой ногой. Отодвиньте подушку. Теперь выполняем круговое движение плечами. «Крутим» в одну и в другую сторону по пять-шесть раз. Затем подтягиваем колени к груди, чтобы ягодицы оторвались от постели. Возвращаемся в исходное положение. 10–15 повторов», — добавила специалист.

Еще одно упражнение, по словам Малиновской, можно выполнять сидя.

«Садимся на постель, свесив ноги. Отводим руки назад — максимально потягиваем их, расслабляя мышцы. Затем обхватываем одну руку другой над локтем и прижимаем к груди. То же самое — с другой рукой», — заявила врач.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.