В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от инфекций в поездках

В преддверии майских праздников и сезона отпусков специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как обезопасить себя от инфекционных заболеваний. Риск возникновения инфекционного или паразитарного заболевания существенно возрастает в летний период. Профилактика таких заболеваний включает в себя соблюдение правил личной гигиены, использование защитных средств от насекомых, а также правильный выбор одежды.

Прежде всего, следует помнить о необходимости тщательно мыть руки. Для приготовления пищи, питья и санитарно-гигиенических нужд рекомендуется использовать бутилированную воду.

Также важно выбирать гостиницы и места размещения с централизованным водоснабжением и канализацией, сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

Эксперты Роспотребнадзора предостерегли от употребления продуктов, приобретенных на развалах и у уличных торговцев, и напомнили о необходимости термической обработки мяса и рыбы. Свежие овощи и фрукты в нарезанном виде можно употреблять только в том случае, если вы абсолютно уверены в их безопасности. Аналогичное правило касается и льда в напитках: лед, приготовленный из сырой воды сомнительного качества, может стать причиной инфекционного заболевания.

Животные могут быть переносчиками паразитов и возбудителей инфекций, поэтому при контакте с ними следует соблюдать осторожность. Чтобы минимизировать риск заражения малярией и другими заболеваниями, эксперты советуют использовать репелленты и устанавливать на окна и двери антимоскитные сетки.

В жарком климате рекомендуется отдавать предпочтение легкой одежде из натуральных тканей, носить головной убор, использовать защитные средства от ультрафиолета и пить больше жидкости.

Также перед поездкой стоит проконсультироваться у специалистов о необходимости сделать прививки, например вакцинироваться от кори и желтой лихорадки. Если же во время отпуска или по возвращении из поездки самочувствие ухудшилось, эксперты призывают незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Ранее стало известно, как укрепить иммунитет весной. Для этого нужно соблюдать режим дня, поддерживать необходимый уровень физической активности, следить за рационом питания. Также можно добавить витаминные препараты. Выбирая одежду, следует учитывать погодные условия и, по возможности, избегать переохлаждения. Эти меры помогают повысить сопротивляемость организма инфекциям и простудным заболеваниям.