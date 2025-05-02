Эксперт назвала чудо-свойство репы для гипертоников

Репа оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую систему, снижает кровяное давление и предотвращает чрезмерное образование тромбоцитов.

"Репа полезна для работы сердца. Научные исследования последних лет определили, что этот корнеплод обладает полезными свойствами для сердечно-сосудистой системы. Среди них - способность снижать кровяное давление и предотвращать чрезмерное образование тромбоцитов. Калий, содержащийся в овоще, также способствует расслаблению сосудов и мягкому снижению артериального давления", - рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Репа содержит в себе большое количество клетчатки, незаменимой для поддержания здоровья пищеварительной системы. Пищевые волокна репы не только способствуют быстрому перевариванию пищи, но и поддерживают стабильный уровень сахара в крови, а клетчатка поддерживает здоровый метаболизм.

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