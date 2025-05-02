Правила питания в отпуске: как есть все на шведском столе и не набрать вес

Отдых в Турции с ее вкусными шведскими столами не станет испытанием для вашей фигуры, если последовать пяти простым правилам питания. Как наслаждаться вкусной едой и сохранить свою форму? Советы тренера читайте на «ФедералПресс».

«Отдых в Турции – это еще то испытание для талии! Шведские столы манят обилием вкусностей, но с помощью простых правил можно питаться вкусно и без вреда для фигуры», – заверила тренер по фитнесу и путешественница Вероника Осипенко.

По словам эксперта «ФедералПресс», можно оставаться в тонусе и не прибавить ни килограмма, ни сантиметра, если соблюдать всего пять правил питания. Идеально для тех, кто уже является приверженцем здорового питания, а также спасительно для тех, кто только встал на путь ЗОЖ.

Пять принципов питания на шведском столе:

Начинайте с овощей. Заполните половину тарелки свежими салатами (без майонеза и жирных соусов). Клетчатка снизит аппетит и улучшит пищеварение. Белки в приоритете. Выбирайте яйца, рыбу, морепродукты, курицу или индейку. Избегайте жареного мяса в панировке. Сложные углеводы утром. Гречка, булгур, овсянка – лучше, чем белый хлеб и сдобная выпечка. Хочется сладкого? Съешьте порцию десерта до обеда. Например, пахлаву с чаем. Пейте воду за 20–30 минут до еды. Это снизит риск переедания.

Также Вероника предложила десяток вариантов завтраков, которые сама собирала на шведском столе в Турции.

10 идей полезных завтраков на шведском столе:

Брынза (50 граммов), 5–7 оливок, огурцы и помидоры, кусочек цельнозернового хлеба, чай без сахара.

Омлет из двух яиц с зеленью, ломтик ветчины, огурец, кофе с молоком.

Творог (100 граммов), чайная ложка меда, грецкие орехи, зеленый чай.

Авокадо (1/4 фрукта) с лимоном, вареное яйцо, хлебцы, черный кофе.

Два вареных яйца, сыр (20 граммов), огурец, чай с лимоном.

Натуральный йогурт (150 граммов), ягоды и фрукты, чайная ложка меда (по желанию).

Ветчина либо индейка (50 граммов), яйцо пашот, листья салата, кофе.

2–3 вида сыра (по 20 граммов), груша или виноград, грецкие орехи.

Слабосоленая форель, авокадо, ржаной хлеб, лимонный сок.

Блинчик с медом, творог, кофе без сахара.

Нужно учесть, что если ваша цель не распухнуть от еды во время отпуска, важно соблюдать обязательные требования.

Что исключить из рациона во время отпуска:

Жареные блюда во фритюре.

Сладкие напитки (кола, пакетированные соки).

Белый хлеб и выпечку (больше кусочка в день).

Эти продукты очень долго перевариваются, а значит становятся излишками и откладываются на ваших боках. В остальном ешьте на здоровье и как можно больше двигайтесь, чтобы соблюдать баланс потребления калорий.