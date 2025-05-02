Правила питания в отпуске: как есть все на шведском столе и не набрать вес

Пять правил питания в отпуске: как есть все на шведском столе в Турции и не набрать вес
Отдых в Турции с ее вкусными шведскими столами не станет испытанием для вашей фигуры, если последовать пяти простым правилам питания. Как наслаждаться вкусной едой и сохранить свою форму? Советы тренера читайте на «ФедералПресс».
«Отдых в Турции – это еще то испытание для талии! Шведские столы манят обилием вкусностей, но с помощью простых правил можно питаться вкусно и без вреда для фигуры», – заверила тренер по фитнесу и путешественница Вероника Осипенко.
По словам эксперта «ФедералПресс», можно оставаться в тонусе и не прибавить ни килограмма, ни сантиметра, если соблюдать всего пять правил питания. Идеально для тех, кто уже является приверженцем здорового питания, а также спасительно для тех, кто только встал на путь ЗОЖ.
Пять принципов питания на шведском столе:
- Начинайте с овощей. Заполните половину тарелки свежими салатами (без майонеза и жирных соусов). Клетчатка снизит аппетит и улучшит пищеварение.
- Белки в приоритете. Выбирайте яйца, рыбу, морепродукты, курицу или индейку. Избегайте жареного мяса в панировке.
- Сложные углеводы утром. Гречка, булгур, овсянка – лучше, чем белый хлеб и сдобная выпечка.
- Хочется сладкого? Съешьте порцию десерта до обеда. Например, пахлаву с чаем.
- Пейте воду за 20–30 минут до еды. Это снизит риск переедания.
Также Вероника предложила десяток вариантов завтраков, которые сама собирала на шведском столе в Турции.
10 идей полезных завтраков на шведском столе:
- Брынза (50 граммов), 5–7 оливок, огурцы и помидоры, кусочек цельнозернового хлеба, чай без сахара.
- Омлет из двух яиц с зеленью, ломтик ветчины, огурец, кофе с молоком.
- Творог (100 граммов), чайная ложка меда, грецкие орехи, зеленый чай.
- Авокадо (1/4 фрукта) с лимоном, вареное яйцо, хлебцы, черный кофе.
- Два вареных яйца, сыр (20 граммов), огурец, чай с лимоном.
- Натуральный йогурт (150 граммов), ягоды и фрукты, чайная ложка меда (по желанию).
- Ветчина либо индейка (50 граммов), яйцо пашот, листья салата, кофе.
- 2–3 вида сыра (по 20 граммов), груша или виноград, грецкие орехи.
- Слабосоленая форель, авокадо, ржаной хлеб, лимонный сок.
- Блинчик с медом, творог, кофе без сахара.
Нужно учесть, что если ваша цель не распухнуть от еды во время отпуска, важно соблюдать обязательные требования.
Что исключить из рациона во время отпуска:
- Жареные блюда во фритюре.
- Сладкие напитки (кола, пакетированные соки).
- Белый хлеб и выпечку (больше кусочка в день).
Эти продукты очень долго перевариваются, а значит становятся излишками и откладываются на ваших боках. В остальном ешьте на здоровье и как можно больше двигайтесь, чтобы соблюдать баланс потребления калорий.