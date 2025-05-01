Как регулярный умственный труд помогает мозгу

Ведущий специалист лаборатории психогигиены и психопрофилактики Иван Розанов рассказал, что регулярный умственный труд полезен для мозга.

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Он развивает когнитивные способности.

Кроме того, регулярная мыслительная активность даже может снизить риск слабоумия и других подобных болезней, например, деменции и болезни Альцгеймера. А по данным исследований, интенсивный умственный труд способствует еще и увеличению продолжительности жизни, сообщает "Российская газета".

Эксперт подчеркнул, что образованный человек лучше справляется с хроническим стрессом. Ему помогает в этом высокий уровень интеллекта и возможность опереться на помощь и ресурсы людей своего социального круга.

И наконец, подобный труд повышает мотивацию:

- Мотивационное возбуждение в коре головного мозга извлекает из памяти прошлый опыт, на основе которого происходит формирование цели. Такая работа мозга не только структурирует деятельность человека, но и помогает ему сохранять душевное равновесие даже в непростых ситуациях.

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