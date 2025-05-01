Что действительно помогает в долгосрочном снижении веса

Ожирение - фактор риска развития целого ряда серьёзных болезней. В том числе диабета 2 типа, заболеваний почек, сердечных приступов, инсультов.

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Согласно недавним исследованиям команда учёных в Тюбингене, Германия, сочетание потери веса с контролем уровня сахара в крови будет ещё эффективнее, чем просто потеря 5–7% веса тела. По данным другого исследования, сосредоточение на обоих аспектах сопровождается меньшим количеством осложнений диабета, то есть повреждений почек и проблем, затрагивающих мелкие кровеносные сосуды.

Дело в том, что у людей, которые одновременно худеют и снижают уровень сахара в крови, обычно снижается количество висцерального жира. Это тип жира, который откладывается вокруг внутренних органов в брюшной полости. Он особенно опасен, так как вызывает воспаление в организме, что может снизить эффективность инсулина.

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Препараты на основе GLP-1 всё чаще используются для снижения веса. Это вызывает опасения, так как их долгосрочное воздействие на организм людей всё ещё плохо изучено. Побочные эффекты таких таблеток могут включать тошноту, рвоту, а также более серьёзные проблемы. Кроме того, действие этих лекарств обычно прекращается после окончания их приёма. Это приводит к быстрому набору веса.

Для людей с тяжёлым ожирением может быть полезна бариатрическая хирургия. Некоторые хирургические процедуры уменьшают размер желудка и, в некоторых случаях, изменяют гормональную сигнализацию кишечника.

Лучшим вариантом для похудения для людей, которые только начинают путь к снижению веса, остаётся сочетание физической активности и здорового питания (к примеру, средиземноморской диеты). Если у человека повышенный уровень сахара в крови, то особенно важно нацеливаться на уменьшение висцерального жира, а при ожирении и связанных с ним проблемах со здоровьем помогут медикаментозная терапия и хирургические методы.

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