Шесть советов, как не испортить фигуру и здоровье шашлыками

Как вкусно отдохнуть с шашлыками и при этом не испортить фигуру и не навредить здоровью? На этот вопрос ответили эксперты "РГ".

Так, фитнес-тренер FitStars, инструктор персональных и групповых программ Елизавета Прокудина дала 6 простых рекомендаций.

Во-первых, нужно правильно выбрать мясо. Лучше, если оно будет постным - куриная грудка, индейка, телятина, рыба или овощи. Маринад: не майонез, а лимонный сок, йогурт, специи и зелень.

Бренд-менеджер ТМ "Пиканта" Анна Киричек добавляет: диетическое мясо птицы на гриле или нежирная говядина помогают поддерживать оптимальный уровень pH в желудке, предотвращая развитие гастрита. Чтобы поберечь организм, лучше отказаться от замачивания мяса в уксусе или вине. Один из щадящих маринадов - томатный. Томатная основа подарит мясу, птице или рыбе легкую кислинку, красивый розоватый оттенок.

Во-вторых, овощи на мангале - это не просто гарнир, продолжает Елизавета Прокудина. Баклажаны, кабачки, перец, шампиньоны на решетке становятся вкуснее, а еще дают ощущение сытости без лишних калорий.

В-третьих, алкоголь если и принимать, то с умом.

"Если без бокала не обходится, лучше выбрать сухое вино или слабоалкогольный напиток. И обязательно пить много воды, чтобы не допустить обезвоживания", - пояснила она.

В-четвертых, движение должно быть частью отдыха. Игры на свежем воздухе, прогулки, фрисби или просто сбор дров - любая активность помогает уравновесить застолье.

В-пятых, не надо превращать пикник в "праздник живота".

"Следите за размером порций, ешьте медленно, наслаждаясь вкусом и общением. Даже на природе работает принцип "немного, но в удовольствие", - продолжает фитнес-инструктор.

И в-шестых, не надо готовить впрок. Чем меньше еды наготовлено "на завтра", тем меньше соблазна переедать. Лучше взять столько, сколько вы сможете съесть за один раз.

"И главное - шашлыки, как и отдых, должны приносить радость. Фигура не пострадает от одного пикника, если в целом вы придерживаетесь сбалансированного подхода", - заключила она.

Анна Киричек предложила в свою очередь рецепт вкусных, сочных и легких шашлыков. Для них понадобится 250 мл протертой мякоти томатов, 1,5 кг филе индейки, 3 крупных головки лука репчатого, приправы, соль, перец - по вкусу. Филе индейки нужно нарезать порционными кусочками, выложить в кастрюлю, кольцами нарезать лук, добавить к мясу, влить протертую мякоть томатов, посолить, поперчить, хорошо перемешать и оставить мариноваться на 3 часа. Дальше можно жарить на углях.