Названы лучшие упражнения для победы над пивным животом

Врач-консультант по ожирению, диабету и эндокринологии в Королевской больнице Солфорда Ахил Сайеда назвал лучшие упражнения для победы над пивным животом. Его слова приводит Men Today.

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Эксперт рекомендовал выполнять прыжки через скакалку, так как это упражнение активно задействует икры, прорабатывает мышцы ягодиц, бицепс бедра, подвздошную и двуглавую мышцы и квадрицепсы. Также следует делать берпи и «джампинг джек», которые укрепляют икроножные, мышцы бедра, ягодицы, мышцы кора и груди.

Последним врач назвал болгарские выпады с прыжком. Это упражнение проработает ноги.

Ранее фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способ избавиться от пивного живота без спортзала. Она посоветовала выполнять подъемы прямых ног, скручивания к согнутым ногам и планку.