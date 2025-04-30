Простые приемы для определения причин лишнего веса

Пытаетесь сбросить лишний вес всеми доступными методами, но все тщетно? Не исключено, что вы не просто тратите время попусту, но и усугубляете ситуацию. Не удивляйтесь, если через пару месяцев упорных тренировок, соблюдения режима питания и водного баланса, на весах увидите совсем не те цифры, о которых грезили в преддверии пляжного сезона. Типичная ошибка многих женщин связана с тем, что они пытаются сжигать жир, который путают с отеком. И в случае скопления лишней жидкости в организме привычные методы похудения, увы, не просто не действуют, но и играют против вас.

Одной из причин образования отеков является хронический стресс. Если вы с утра до ночи крутитесь как белка в колесе, недосыпаете, постоянно корите себя за то, что могли бы успевать делать больше, то ответной реакцией организма станет прибавка в весе. А добавив в и без того плотный режим утомительные тренировки, вы только подольете масла в огонь. Организм будет работать почти в аварийном режиме, а жидкость неумолимо прибавляться.

Вот почему прежде чем худеть, нужно понять, жир или отек прячут от вас ваши идеальные формы. Сделать это просто с помощью нескольких нехитрых приемов. Рассказываем по порядку.

Метод «тыка»

Нажимаем подушечкой пальца с небольшим усилием на живот, бедро или область трицепса на руке. Если после нажатия останется белый след и едва заметная ямка — это отек. В случае с жировыми отложениями такой реакции кожи не будет.

Следы от ремня, резинок, манжет

Стоит вам несколько часов походить в одежде с пережимающими тело элементами, как после вы замечатете характерные следы на лодыжках, в области талии и даже рук? Это один из типичных признаков отечности. Жир по своей структуре более упругий, и быстро восстанавливает форму, даже если резинка на брюках очень тугая.

Горячо-холодно

А теперь потрогаем место, которое, по вашему, заплыло жиром. Если кожа заметно холоднее, чем на других участках, значит причина в лишней жидкости. Если живот или бедра теплые, то это жирок.

Если до конца не уверены и сомневаетесь в своей компетенции, лучше посетить эндокринолога или диетолога, который проведет очный осмотр, назначит необходимые анализы. А уже на основании результатов даст рекомендации по грамотному снижению веса.

Как «согнать» отеки без вреда

Нутрициолог Ирина Кострыгина пояснила, что при отечности пациентам чаще рекомендуют диеты с минимальным количеством соли и продуктов ее содержащих. Никаких копченостей, фастфуда при задержке жидкости есть нельзя. В приоритете продукты с калием (бананы, авокадо, шпинат), с магнием (орехи или гречка) и природные диуретики — арбуз, огурцы, петрушка и сельдерей.

«Очень важно достаточное потребление воды — полтора-два литра в день, чтобы предотвратить обезвоживание и застой жидкости. То есть очень важно не сокращать воду. Ну и нужна физическая активность для улучшения лимфотока, а также контроль уровня стресса и регулярный сон 7—9 часов», — говорит эксперт.

Голодание, ограничение жидкости и тем более прием мочегонных средств при отечности запрещены. Эти методы губительны и могут привести к еще более серьезному застою жидкости. Даже если якобы знающие толк в похудении блогерши внушают вам, что им помогли некие волшебные пилюли, не верьте.