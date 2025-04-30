Создан первый фитнес-браслет с ЭКГ и измерением давления

Asus представила VivoWatch 6 Aero — первый в мире фитнес-браслет, способный измерять кровяное давление и проводить электрокардиограмму (ЭКГ) с помощью касания пальцем, пишет ITHome. Устройство весит всего 27 граммов и оснащено 1,1-дюймовым AMOLED-дисплеем. Цена в Китае составляет ~$165, что дороже предшественника VivoWatch 5 Aero ($130).

© Ferra.ru

ЭКГ измеряет электрическую активность сердца, помогая выявить нарушения ритма, а датчики фотоплетизмографии отслеживают давление и уровень кислорода в крови через свет, проходящий через палец. Браслет также поддерживает GPS, G-сенсоры и водозащиту 5ATM. ASUS Health AI 5.0 анализирует данные в реальном времени, предоставляя информацию о пульсе, SpO2, шагах и сне.

© Asus

© Asus

Батарея на 135 мАч обеспечивает до 5 дней работы в обычном режиме или 7 дней в энергосберегающем. Устройство совместимо с Android 10, iOS 13 и новее через Bluetooth 5.0. Хотя доступность функций измерения давления и ЭКГ может варьироваться по регионам.