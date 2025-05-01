В чем польза назальных фильтров для носа

Назальные фильтры в Сети назвали спасением от аллергии во время цветения растений. Аллерголог-иммунолог Ася Кудрявцева рассказала, надо ли покупать фильтры для носа, чтобы облегчить себе жизнь.

© runews24.ru

Вместе с обычными методами лечения сезонной аллергии можно пользоваться барьерными средствами. В этом качестве могут подойти либо специальные спреи, в составе которых есть вещества, способные укрепить естественный защитный барьер носа, либо назальные фильтры.

Назальный фильтр является небольшим устройством, помещающимся внутрь ноздрей. Его создали для защиты дыхательных путей от проникновения в них аллергенов, распространяющихся воздушным путем.

"Вдыхая воздух после фильтрации, можно предупредить попадание аллергенов на слизистые оболочки носовых ходов, тем самым снизив риск развития симптомов аллергии", - рассказала Ася Кудрявцева в беседе с "Секретом фирмы".

Назальный воздушный фильтр подходит для использования как в помещении, так и на улице.

Варианты фильтрации могут быть от низкой до высокой и зависеть от диаметра фильтрующего элемента. В зависимости от симптомов аллергии можно выбрать более подходящий вариант.

"Пыльца деревьев относится к аллергенам с высокой молекулярной массой. Поэтому при поллинозе на пальцу можно использовать варианты защиты с низким уровнем фильтрации воздуха, при которой сохраняется свобода дыхания с достаточно эффективным снижением риска контакта слизистой носа с аллергеном", - Ася Кудрявцева.

При использовании такого фильтра симптомы аллергии могут сохраняться, это не стопроцентная защита. Но состояние человека может значительно улучшиться.

Ранее эксперты рассказали о симптомах, при которых точно нельзя вести детей в сад.