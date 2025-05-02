Онколог рассказал, чем опасен бразильский орех

Чрезмерное употребление в пищу бразильских орехов может быть опасно для здоровья. Переизбыток может вызвать затруднение дыхания, проблемы с сердцем и почками, тремор.

Все дело в избытке селена, который содержится в орехе. Об этом рассказал доктор медицинских наук, онколог Стивен Куэй.

Селен организм человека использует для иммунитета, работы щитовидной железы и синтеза ДНК. Людям в возрасте 14 лет и старше нужно употреблять каждый день 55 микрограммов (мкг) селена. Детям и подросткам до 14 лет – 15-40 мкн в сутки.

В бразильских орехах содержится около 544 мкг селена на 30 г. Это шесть орехов.

Ствен Куэй рассказал Daily Mail, что в день рекомендуется съедать не более 1-2 орехов.

Переизбыток потребления может возникнуть, если каждый день съедать более 400 мкг селена.

Ранее писали, что бразильский орех понижает уровень «плохого» холестерина в крови.