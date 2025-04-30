Восемь продуктов, которые помогут похудеть к лету

Однако важно не только правильно питаться, но и стараться проявлять как можно больше физической активности.

Так, в первую очередь стоит обратить внимание на авокадо, которое полезно клетчаткой, необходимой для нормальной работы кишечника. Однако это калорийный продукт, хватит всего его половинки в салате или на тосте.

Эффективно похудеть могут помочь куриные яйца, но их лучше употреблять в качестве самостоятельного блюда.

Заменить сладкое смогут ягоды (малина, клубника, черника). А дополнить первые блюда можно шпинатом, руколой, капустой кудрявой и другими листовыми овощами.

Кроме того, в список полезных для похудения продуктов вошли сладкий картофель, орехи, зеленый чай и греческий йогурт.