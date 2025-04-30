Перечислены главные сложности при похудении к лету

Россияне назвали главные сложности на пути к идеальной фигуре в преддверии теплого сезона. Опрос на эту тему от «Авито Услуг» попал в распоряжение «Ленты.ру».

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Выяснилось, что большинство респондентов стараются заниматься спортом, чтобы похудеть к лету, однако у большинства не получается делать это регулярно. Так: 13 процентов занимаются спортом не чаще раза в неделю, 25 процентов тренируются лишь по настроению, а 27 процентов признались, что находят время для спорта очень редко. При этом 33 процента опрошенных вообще не занимаются физической активностью.

Наиболее сложным, по мнению 36 процентов участников исследования, является необходимость соблюдать диету и график тренировок. В то же время другие 28 процентов считают главной проблемой поддержание мотивации, а 20 процентов респондентов отмечают нежелание тратить деньги на спорт. А 19 процентов россиян заявили, что основной преградой на пути к идеальной фигуре для них остаются вредные привычки.

Если говорить о финансах, 41 процент опрошенных не готовы тратить деньги на приведение себя в форму к летнему сезону. Остальные распределились следующим образом: 21 процент готовы потратить до 3 тысяч рублей в месяц, 15 — до 5 тысяч рублей, а 14 — не более 1 тысячи рублей. Только 9 процентов готовы инвестировать более 5 тысяч рублей в месяц на спорт.

В марте россиянам назвали простые способы похудеть за две недели.