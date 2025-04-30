Женщина рассказала о продуктах, которые помогли ей прожить до 103 лет

Жительница Великобритании провела 103-й день рождения на пляже и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом пишет National World.

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Дороти Кэтл родилась 22 апреля 1922 года в деревне Пампхилл, графство Дорсет. Женщина долгие годы работала в пекарне, а затем открыла собственную кейтеринговую компанию. Со своим будущим мужем Кэтл познакомилась в 12 лет. В 1942 году они поженились и провели вместе более семи десятилетий. У супругов родились двое детей, а сейчас у британки трое внуков и пять правнуков.

Очередной день рождения Кэтл отметила поездкой на пляж, которую организовала администрация ее дома престарелых. У моря 103-летняя британка съела порцию фиш-энд-чипс в компании друзей и родных. Причиной своего долголетия Кэтл назвала любовь к двум простым продуктам.

«Я здорова, потому что ем много рыбы и овощей», — заявила именинница.

После поездки на пляж, Кэтл ждала специальная вечеринка в доме престарелых, где ее поздравили сотрудники и другие постояльцы.

Ранее жительница Италии отметила 109-й день рождения и раскрыла секрет долголетия. Она заявила, что прожила так долго благодаря двум продуктам, которые можно найти в любом супермаркете.